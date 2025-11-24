Guillermo Revilla encabeza al CD Salvamento Benavente en la Liga Española de Clubes de Salvamento y Socorrismo a base de triunfos

El CD Salvamento Benavente volvió a ser protagonista en una cita nacional gracias al gran desempeño de sus deportistas. Esta vez en la jornada de la Liga Española de Clubes de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León que tuvo lugar el pasado fin de semana en la piscina del CEAR Río Esgueva de Valladolid.

Revilla, gran protagonista

El más destacado dentro de la expedición benaventana fue Guillermo Revilla siendo protagonista en las pruebas que disputó dentro de su categoría. El componente de Salvamento Benavente se mostró como uno de los más competitivos del campeonato con victorias en los 200 obstáculos de natación y en los 200 supersocorrista, tanto en categoría júnior como en absoluta, así como en los 100 metros socorrista júnior. Además, logró ser segundo en los 50 metros arrastra y 100 metros combinada júnior. Podios a los que añadió el segundo lugar en los 50 metros arrastre absoluto y el tercer puesto en los 100 metros socorrista.

Ganado nunca falla

Junto a Revilla, el Salvamento Benavente sobresalió también gracias al gran hacer de su referente femenino, Carolina Ganado, quien logró excelentes resultados al proclamarse campeona de la prueba supersocorrista. Triunfo al que añadió un segundo puesto en natación con obstáculos, en pruebas combinadas y en los 50 metros arrastre.

Las jóvenes promesas despuntan

Tampoco se quedaron atrás las jóvenes promesas del club, con Diego Palazuelo firmando una sólida actuación al ganar los 200 metros obstáculos, los 50 metros arrastre, los 200 supersocorrista y los 100 metros combinada de su categoría, siendo además tercero en 100 metros socorrista. O la también juvenil Paula Martínez, que subió a lo más alto del podio en los 100 metros socorrista, 50 arrastre y 200 metros supersocorrista, ocupando el siguiente peldaño en los 200 metros obstáculos y en los 100 metros combinada.

Esfuerzo sin recompensa

Sin duda, todo un botín para Salvamento Benavente en esta cita disputada en Valladolid que también contó con el concurso de los benaventanos Alexia Carrera y David del Hoyo, cuyo esfuerzo y constancia no pudo reflejarse en posiciones punteras en esta ocasión.