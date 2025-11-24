La piloto zamorana Sara García deja su impronta y calidad en dos pruebas internacionales de rally-raid, con podio incluido

La piloto zamorana Sara García ha vuelto a dejar su huella en pruebas internacionales de rally-raid compitiendo con pilotos de primera línea. La zamorana ha firmado dos actuaciones destacadas en Marruecos: un meritorio cuarto puesto en el Addax Rally y un brillante tercer puesto absoluto en el Fenek Rally.

"Ha sido un gran reto; no sabía cómo iba a responder mi físico y mi concentración a esa intensidad" comentaba García, quien ha demostrado constancia, velocidad y un claro ascenso competitivo.

Addax Rally

En la exigente prueba de cinco etapas y 1.748 kilómetros, García logró la cuarta posición en la categoría Race1 y un meritorio sexto lugar en la clasificación general, con un tiempo total de 29h 18' 11''. Luchando con pilotos de la talla de Alessandro Botturi o Kevin Gallas, Sara se quedó a tan solo 43 minutos del tercer cajón del podio, lo que muestra la dimensión del reto al que se enfrentó García ante adversarios muy fuertes.

“El Addax es una de mis pruebas favoritas de la temporada, ya que se centra en la navegación, un campo donde me veo con el suficiente nivel como para poder competir con pilotos puntero”, explicaba la zamorana.

Sara García / Daniel Delgado de Vicente

Fenek Rally 2025

La semana siguiente, también en Marruecos, García sumó otro logro: tras cinco etapas y 1.368 kilómetros, registró un tiempo de 15h 59' 30'' y consiguió un tercer puesto en la clasificación general, quedando a menos de 24 minutos del segundo clasificado. Su pilotaje se apreció constante, eficaz y sin grandes incidentes, lo que supone un ascenso en confianza y resultados. Informaciones previas la habían situado durante la prueba en segundo lugar de la general en etapas intermedias.

“Era la primera vez que competía en este rally y la verdad que ¡ha sido todo un acierto inscribirme en él! Aunque al principio tenía dudas por el nivel de la prueba, con pilotos dakarianos como Tomás de Gavardo y CS Santosh, y por ser consecutiva al Addax, pero la verdad que me ha hecho superarme, he conseguido divertirme y lograr una posición que no esperaba en la general” expresaba la piloto, quien sostuvo un gran ritmo durante toda la competición.

Este resultado refuerza su posición como una de las referencias españolas en el off-road internacional y reflejan la progresión de la piloto en un entorno extremadamente exigente conformado por etapas largas con una navegación compleja, combinada con tramos rápidos y también técnicos, enfrentándose a pilotos internacionales de gran nivel.

Sara García / marco san jose recuenco

Lograr estos dos resultados en pruebas consecutivas de rally-raid es una clara señal de que su proyecto deportivo está consolidándose. Además, para un piloto español en este tipo de pruebas, supone un empujón tanto en visibilidad como en posicionamiento dentro del panorama internacional.

Con estas actuaciones en su palmarés, García afianza su capacidad para aspirar a retos mayores en las futuras temporadas. El foco puede estar en consolidar podios absolutos e incrementar su ritmo en otras pruebas clave del calendario de rally-raid.