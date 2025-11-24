Oji, entrenador del CD Villaralbo tras la victoria ante el CD Mojados: "Estaba seguro de que la recompensa iba a llegar"

Víctor Martín, deportivamente conocido como Oji, se mostró realmente satisfecho con el trabajo de sus jugadores en el partido frente a CD Mojados del pasado fin de semana. Choque que alargó la buena marcha del CD Villaralbo y que confirmó la creencia del técnico: "la recompensa tenía que llegar más pronto que tarde".

Un buen inicio

El entrenador azulón analizó la victoria de su equipo destacando el gran inicio de partido de los suyos: "Hemos entrado muy bien al partido, con unos primeros quince minutos muy buenos en lo que hemos hecho lo que queríamos plasmar hoy aquí".

Plan claro

El plan estaba claro. "Fútbol directo y ganar segunda acciones", comentó Oji, destacando que en el primer cuarto de hora el CD Villaralbo "debía haber ido ganando 0-2" por sus buenas oportunidades como "un palo de Emma y un mano a mano" que no subieron al marcador.

El 0-1 puso calma

Oji no dudó en afirmar que "el gol de Mussa" fue clave. "Nos dio la tranquilidad necesaria para llegar al minuto 30 o 35 con buenas sensaciones". Un momento en el que cambió el rumbo del encuentro.

Giro antes del descanso

A partir de ahí, Oji confesó que el CD Villaralbo sufrió. "Nos confundimos al tratar de defendernos con el balón, no era un día y un campo para ello", comentó.

Una segunda mitad de esfuerzo

Por lo que respecta a la segunda mitad, Oji ensalzó el compromiso de los suyos: "nos hemos puesto el mono de trabajo y conseguido lo que queríamos, aunque nos faltó generar ocasiones para ponernos con el 0-2".

La clave: el balón parado

Ese segundo gol acabó llegando en un aspecto ya estudiado: un balón parado. "Sabíamos que CD Mojados sufría en ese tipo de acciones, lo habíamos analizado durante la semana. Habíamos estudiado dónde poderles hacer daño y lo conseguimos", aseguró el entrenador.

Un error final

Por último, Oji cerró su análisis afirmando que el 1-2 llegó en "un fallo que el equipo no se puede permitir si quiere competir" en esta liga. Eso sí, subrayó estar muy contento: "estoy satisfecho y orgulloso de mis jugadores, principalmente porque esta ha sido una semana atípica con problemas para entrenar y jugadores que llegaban justos al encuentro. Aun así, hemos demostrado que, ante las adversidades, somos capaces de sacar punto con trabajo".

La recompensa acabó llegando

Por otra parte, Oji aprovechó para mostrarse feliz por la buena marcha del equipo en las últimas jornadas, con cuatro fechas consecutivas sin perder. "Lo he dicho en repetidas ocasiones. Merecíamos más y, todo aquello que nos quitó el fútbol al principio, está llegando ahora", indicó.

"El trabajo estaba siendo bueno", recordó Oji, apostillando: "llevo años en la categoría y sabía que estábamos haciendo un buen trabajo, que tenía que dar resultados más pronto que tarde. Y, al final, se ha demostrado, con ocho puntos de doce.

Los jugadores tienen el mérito

El entrenador, orgulloso, cedió el mérito a sus jugadores. "Estoy orgulloso de ellos y esta racha es gracias a ellos, a los jugadores, porque se dejan la vida y creen en lo que hacemos", subrayó, adelantando que pese al inoportuno parón de selecciones que llega "en el peor momento", sus hombres se han ganado unos días para "descansar y limpiar la mente" que también "lo necesitan".