Las Guerreras para el Mundial 2025: Elba Álvarez jugará con una España sin O'Mullony

La Real Federación Española de Balonmano ha hecho oficial la lista de jugadoras con las que la selección nacional femenina absoluta acudirá al próximo Campeonato del Mundo 2025. Un equipo en el que ha conseguido ganarse su sitio Elba Álvarez, pero que por contra no contará por primera vez en varias citas internacionales con la zamorana María O'Mullony.

Un anuncio inesperado

La sorpresa ha sido mayúscula. El seleccionador Ambros Martín dejó fuera de la lista de 17 jugadoras a Omu, una fija en sus convocatorias desde que es seleccionador. Una jugadora que, además, acudía con la selección en un gran momento de forma, siendo una de las estrellas de la Orlen Superliga Kobiet polaca con el MKS Lublin.

Las opciones de Martín: Arcos y Maddi

La canterana del Balonmano Zamora ha sido la única descartada tras la disputada de la Posten Cup, decantándose Martín por Paula Arcos y Maddi Bengoetxea para ocupar el lateral derecho, aunque Arcos tenga que jugar a mano cambiada. Una decisión que deja a O'Mullony sin poder participar en la cita mundialista que se disputará a partir del miércoles 26 de noviembre.

Elba se gana su sitio en Noruega

Quien sí está dentro de las jugadoras elegidas para formar parte de las Guerreras es la central Elba Álvarez. La jugadora del Super Amara Bera Bera ha ido creciendo hasta ser una pieza importante del combinado español, como quedó claro en el torneo disputado en Bergen frente a Noruega, Serbia y Hungría.

La zamorana disputará así una nueva cita internacional con la selección española, compartiendo puesto con la insustituible Alicia Fernández y desplazando a su compañera de club Carmen Arroyo al lateral izquierdo.

La lista de 17 para el Mundial

La lista ofrecida por la Real Federación Española de Balonmano es la siguiente: