El Dragones Caja Rural cuatro podios en la I Jornada de Liga Española de clubes Absoluta y Máster de Salvamento y Socorrismo

El Dragones Caja Rural logró cuatro podios en la I Jornada de Liga Española de clubes Absoluta y Máster, que tuvo lugar en la piscina del centro deportivo Río Esgueva, en Valladolid, donde el club de salvamento capitalino demostró un gran estado de forma.

La jornada comenzaba bien para el equipo zamorano, que logró la segunda posición en 200 metros obstáculos máster de la mano de César Tijero, y una tercera posición que consiguió Sergio Bethencourt en 100 metros obstáculos máster +55.

En la prueba de 100 metros socorrista César Tijero repetía podio con una tercera posición, mientras que Sergio era séptimo.

En cuanto a las pruebas de arrastre de maniquí; Tijero se quedaba a las puertas del podio con una cuarta plaza en la prueba de 50 metros arrastre de maniquí y fue plata en 100 metros arrastre de maniquí con aletas. Por su parte Sergio Bethencourt concluyó sexto y quinto en cada una de las respectivas pruebas.

Equipo absoluto

Por parte del equipo Absoluto, Beatriz Ramos lograba una destacada séptima posición en 100 metros combinada.

El equipo de Dragones Caja Rural ya piensa en su próxima cita, que será los próximos 20 y 21 de diciembre para los más pequeños del club.