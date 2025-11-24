David Almeida se queda a un paso de la final del Nacional de Caza

El zamorano David Almeida se quedó a un paso de la gran final del Campeonato de España tras terminar en el puesto décimo sexto en la semifinal de la zona Norte disputada este sábado en la que participaron 26 cazadores, de los cuales 12 obtuvieron su plaza para la gran final de Villegas (Burgos). Almeida presentó una percha con cinco conejos, la especie más abundante en el cazadero de Villaescusa de Haro (Cuenca), que le otorgaron 1.250 puntos y estuvo al nivel de los otros dos cazadores que representaron a Castilla y León, Ernesto Martín (1.500) y Raúl Marcos (1.550). David Almeida se clasificó para la semifinal tras terminar tercero en el Campeonato de Castilla y León hace solo unos días.

Los tres primeros clasificados fueron: Mikel Torné (P. Vasco) 2.850 puntos; Iván Moure (GAL) 2.600 puntos y Peio Beraza (NAV) 2.050 puntos. También consiguieron la clasificación para la final del Campeonato de España: ⁠César Bayo, Josep Maria Sanfeliu, Alfonso del Sol, José Félix Fernández, Juan Manuel Ballestero, Rubén Fernández, Pablo Martín, ⁠Víctor Aldama y Sergio Blanco. En esta semifinal se cazaron 15 perdices y 104 conejos.

Semifinal sur

En la jornada del domingo se disputó la Semifinal Sur cobrándose 8 perdices y 77 conejos. Los doce clasificados para la final fueron: Carlos Arnau 2.400 puntos, Francisco López 2.300 puntos , José Antonio López 2.050 puntos, José Luis Martí, Jaime Cubillo, Fernando del Camp, Francisco Luis Delgado, Víctor Manuel Ortiz, Jesús Lozano, José Luis Vivas, Enrique Martín y Rafael Martínez. n