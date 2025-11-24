Cinco galgos zamoranos sigue adelante

Cinco clubes zamoranos lograron la clasificación en la jornada de la fase previa del Campeonato de España que se disputó este fin de semana: Tomillar, Fandango, San Esteban, Diamante y Campeador, mientras que quedaron eliminados Zamora, Tariego, Santa Cristina, Viriago y Virgen de La Veguilla.

El sábado, en Alaejos se clasificó el primer club zamorano, el Tomillar eliminando en una carrera de 1´15 a Las Machotas. En El Tejado fue el Fandango el que consiguió el pase de ronda ante El Pino en la carrera más larga de lo que va de regional de 4´21, "con sucesivas alternativas para las dos perras y finalmente la perra de Fandango con collar rojo se llevaba el gato al agua", informó la Federación.

Además, el club Zamora caía en 1´58 ante el San Esteban que pasa a cuertos de final con su macho barcino. En Gordaliza, Sagoole y La Magdalena tan solo disputaron una carrera nula de 38´´, la única collera que queda pendiente de las 12 programadas. Y en La Romera el Diamante ganó el duelo zamorano con Tariego en una liebre de 1´31. Santa Cristina de la Polvorosa y Baltuana comenzaron con una nula de 5 segn2 segundos y terminaron con una liebre de 1´03 que le daba el pase a la perra de Baltuana.

Ya en la jornada del domingo en La Cantera corrían Villa de Olmedo y Viriato y "tras un incidente en la traílla, la representante de Viriato, no podía ser cogida por su propietario. Se le dio el tiempo necesario para acudir de nuevo a la traílla, y la galga barcina era descalificada por no presentarse ante la directora de carreras, para poder engancharla de nuevo en la traílla". Una buena liebre que casi no dejó alcanzarse le dio el punto a y la perra zamorana del Campeador en 1´59 en el duelo contra el Virgen de La Veguilla.

En Cantalapiedra corrieron Medina Zahara y Virgen del Olmo una primera liebre de solo 12´´ que fue capturada; la segunda liebre de 3´40 la corrió sola la perra de Medina Zahara por lo que fue nula también y se decidió aplazar a otro día la collera. n