Taekwondo

14 medallas y un subcampeonato para el Taekwondo Benavente Quesos el Pastor en Miranda

El club logró 3 oros, 5 platas y 6 bronces y el segundo puesto en la general

EQUIPO EN MIRANDA 2025

EQUIPO EN MIRANDA 2025 / cedida

P. F.

El Club Taekwondo Benavente Quesos el Pastor acudió con 23 deportistas al Open Internacional de Miranda de Ebro, donde logró, ante 400 participantes de 53 equipos, 3 oros, 5 platas y 6 bronces y el segundo puesto en la general.

Resultados destacados

Senior: -68k. Marcos López, oro

Junior:-51k. Bruno Rueda, oro, y Marcos García, bronce; -63k. Elvira Martínez, oro y Miriam Uña, plata; +68k. Sara Bailez, bronce.

Cadete: -45k. Pedro Ríos, plata, -49k; Ignacio Rivera, bronce y Héctor Rabanal, bronce; -41k. Paula Turiel, plata.

Precadete: -30k. June González, bronce, -36k; Carla Almanza, bronce; -40k. Victoria Iglesias, plata.

La siguiente cita será el Campeonato de España de Clubs del 4 al 8 de diciembre en el Complejo Deportivo de la Nucia Alicante.

