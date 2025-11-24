Taekwondo
14 medallas y un subcampeonato para el Taekwondo Benavente Quesos el Pastor en Miranda
El club logró 3 oros, 5 platas y 6 bronces y el segundo puesto en la general
P. F.
El Club Taekwondo Benavente Quesos el Pastor acudió con 23 deportistas al Open Internacional de Miranda de Ebro, donde logró, ante 400 participantes de 53 equipos, 3 oros, 5 platas y 6 bronces y el segundo puesto en la general.
Resultados destacados
Senior: -68k. Marcos López, oro
Junior:-51k. Bruno Rueda, oro, y Marcos García, bronce; -63k. Elvira Martínez, oro y Miriam Uña, plata; +68k. Sara Bailez, bronce.
Cadete: -45k. Pedro Ríos, plata, -49k; Ignacio Rivera, bronce y Héctor Rabanal, bronce; -41k. Paula Turiel, plata.
Precadete: -30k. June González, bronce, -36k; Carla Almanza, bronce; -40k. Victoria Iglesias, plata.
La siguiente cita será el Campeonato de España de Clubs del 4 al 8 de diciembre en el Complejo Deportivo de la Nucia Alicante.
