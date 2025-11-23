El Zamora se reconcilia con su afición y le da la primera victoria a Cano

No fue sencillo como no es sencillo ganar en esta categoría, pero el Zamora CF tenía la obligación de ganar y lo hizo con todo merecimiento (2-1) pese a tener que remontar un gol en contra encajado en los primeros instantes del encuentro contra el Talavera, un modesto de la categoría que nunca dio por perdido el partido buscó el empate incluso en el tiempo de prolongación. La victoria supone además el estreno de Óscar Cano al frente del banquillo rojiblanco y un paso adelante en el proceso de recomposición de un equipo que vuelve a aspirar a todo.

El Zamora tenía la obligación de reconciliarse con su afición y al tiempo darle el respaldo a la decisión de la directiva de cambiar de entrenador. Óscar Cano necesitaba reivindicarse como nuevo técnico y siguió introduciendo toques personales en su alineación, como la de situar en el equipo inicial a Álvaro Romero, un jugador que no terminaba de encontrar su lugar en el equipo con Sabas. Y la apuesta por Romero le salió bien al técnico porque fue el delantero sevillano el que aprovechó un regalo del portero del Talavera para marcar el gol del empate que dio la serenidad necesaria al Zamora después de un comienzo desesperante.

Porque si las cosas estaban mal para el nuevo Zamora de Óscar Cano todavía se pusieron peor en la primera jugada del Talavera cuando tan sólo habían transcurrido dos minutos de juego, en un córner sacado al primer palo que peinó de cabeza Sergi Molina y el balón entraba en la portería pese a que Fermín la tocó ligeramente.

Fue un mazazo para los más de dos mil aficionados que desafiaron al mal tiempo para apoyar de nuevo a su equipo. Pero los rojiblancos no se arrugaron pese a las desgracias que seguían persiguiéndole como en muchos de los partidos de esta temporada y pronto comenzaron a poner sobre el terreno de juego sus armas. Primero fue Carlos Ramos el que ejecutó un centro al que no llegó ningún compañero y en el minuto 14, el portero ejecutó mal un pase que le llegó a Álvaro Nieto y el sevillano no desaprovechó la oportunidad de demostrar que tiene un sitio en esta plantilla.

Los rojiblancos adquirieron confianza y Carlos Ramos tuvo la suya en un disparo “marca de la casa” que salió ligeramente desviado. El Talavera se quedó un tanto frío y tan sólo consiguió reaccionar al gol zamorano en el minuto 20 con un lanzamiento de falta que ejecutó Isaiah y atrapó con seguridad Fermín.

La remontada era posible y llegó tal vez antes de lo previsible y esta vez fue en una jugada por la izquierda de Merchán que le puso el balón en bandeja a Markel que remató de cabeza lejos del alcance del portero Jaime González en el que era el 2-1.

El Zamora se había hecho el dueño del partido frente a un Talavera, muy veloz en las jugadas de ataque, pero sin capacidad para resolver.

El control zamorano del partido se prolongó tras el descanso y Markel se hizo protagonista con un disparo desde lejos que salió pegado al poste. A partir de ahí, todos los esfuerzos del equipo zamorano se centraron en buscar a Eslava en el centro del ataque. Primero fue Markel el que buscó a Eslava que remató mal, poco después era Romero el que protagonizaba otra gran jugada en la que esta vez sí consiguió rematar pero el árbitro, tras consutar el VAR, decidió anular el gol que ya había celebrado toda la afición del Ruta. El Zamora tampoco se amilanó por este nuevo revés y en la siguiente acción fue Márquez el que buscó a Eslava que remató de tacón, pero fuera.

El VAR sigue reñido con el Zamora y no le ha dado todavía nunca la razón en las trece jornadas que van de Liga, como tampoco se la dio en un posible penalti sobre Alvaro Romero que habían pedido los de Óscar Cano. Y lo malo era que el partido no estaba sentenciado y quedaban todavía mas de 20 minutos por delante.

Márquez siguió liderando el ataque con un disparo que le salió ligeramente desviado al que respondió el Talavera con un remate de Marcos, más espectacular que efectivo. Los toledanos se fueron arriba y comenzaron a habituarse a vivir en el área del Zamora.

Óscar Cano, que volvió a jugar ayer con tres centrales, decidió dar descanso a un agotado Eslava para que entrase Farrell, mientras Fermín tenia que realizar un par de intervenciones de mérito ante el acoso del Talavera. Di Renzo también probó de cabeza pero remató mal poco antes de que Romero dejara su puesto a Rufo en las filas rojiblancas.

Pero el partido no estaba ganado y había que resistir en los últimos minutos. El Talavera terminó volcado en el campo del Zamora, Cano intentó enfriar la recta final con ocho minutos de prologación, metiendo en el campo a Sergi López y Clavería para intentar retener el balón. Afortunadamente, el tiempo corrió sin mayores incidencias y el Zamora regresó a la senda de la victoria pensando ya en la visita al Osasuna B el próximo fin de semana.