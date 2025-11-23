Al Zamora CF solo le vale ganar ante el CF Talavera

"Ganar, ganar, ganar y volver a ganar". Así de sencillo lo veía Luis Aragonés y así debe hacer el Zamora CF para encauzar una temporada que se está complicando mucho más de lo previsto. Tras sumar un punto en los últimos tres encuentros disputados, el equipo de la capital del Duero está en el abismo: fuera de las plazas de descenso, pero empatado a 13 puntos con rivales que ahora mismo perderían la categoría. Desde la "planta noble" hace ya casi tres semanas que movieron ficha y apostaron un cambio de entrenador para variar el rumbo. Llegó Óscar Cano que, tras un empate ante el Ourense y una derrota en Ferrol, tiene hoy la obligación de que su "mano" se vislumbre en el terreno de juego y que esa mejoría se refleje en un resultado positivo porque todo lo que no sea sumar hoy tres puntos, será un fracaso por todo lo que rodea a este compromiso.

A partir de las 16.00 horas, el Zamora CF juega en el Ruta de la Plata, donde el rendimiento está siendo mejor que en los desplazamientos, y lo hace ante un recién ascendido como es el CF Talavera que está en descenso y que acumula tres jornadas seguidas perdiendo y que llegará a la capital del Duero muy necesitado. Sin embargo, las urgencias deben primar entre los locales desde donde pidieron "ayuda" a su hinchada para que les apoye en este importante encuentro. "Pedimos a la afición que estén con nosotros. Entiendo que llevamos una racha mala, pero que tengan paciencia con nosotros porque también queremos el bien del equipo y el bien nuestro va a ser el bien de ellos", indicó el delantero Farrell en la previa de este encuentro en el que el reto será ser protagonistas.

Posible once del Zamora CF / LOZ

Así lo intentarán los de la capital del Duero que confían en que este sea el punto de inflexión para ir escalando posiciones en la tabla y alcanzar una realidad más positiva cuando acabe 2025 que les permita cumplir con los objetivos marcados por el Grupo Páez cuando se confeccionó la plantilla el pasado verano.

Para este encuentro, Óscar Cano no podrá contar con Carbonell, que fue expulsado por doble amarilla ante el Racing de Ferrol, lo que ya supondrá los primeros cambios en el once inicial que ponga el juego el granadino que confía en dar con la tecla, y que tampoco podrá poner en juego a Loren Burón, con molestias en el tobillo.

Con todas estas premisas, el Zamora CF espera que el trabajo realizado durante los últimos días de sus frutos ante un contrincante muy parejo y con el que está igualado en goles a favor (13) y en contra (15), y poder celebrar con los suyos un +3 irrenunciable.