El Zamora B defiende el liderato en Sariegos

El Zamora B defendió el liderato en su encuentro en feudo del Sariegos del Bernesga, donde se impuso con goles de Raymond y Sy aprovechando también la superioridad numérica con la que terminaron.

El equipo de Kike Ramos se desplazaba dispuesto a defender su posición y consolidarse en la primera plaza de la clasificación. Empezaron fuertes los rojiblancos que a los 25 minutos se adelantaban con un gol de Raymónd, resultado con el que se llegó al descanso. Conscientes de que era un resultado muy corto, el filial intentó subir líneas y presionar, pero el segundo no llegaba. Todo cambió en el 74’ cuando el local Hamza vio la roja directa y ahí sí, el Zamora B pudo hacer el segundo. Sn embargo, no estaba todo dicho y a falta de diez minutos, el cuadro local acortó distancias. Afortunadamente, el equipo zamorano se puso en mono de trabajo y aguantó bien el resultado para sumar tres puntos.