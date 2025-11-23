Atletismo
El Vino de Toro Caja Rural, con los mejores en el Campeonato de España de Campo a Través de Atapuerca
El club estará en el Campeonato de España de Campo a través
La localidad burgalesa de Atapuerca acoge hoy domingo una de las grandes citas del atletismo: el Campeonato de España de Campo a Través por clubes, que reunirá a grandes figuras a nivel nacional que pugnarán por el triunfo. Entre los asistentes a este nacional, que cada año cuanta con mayor número de participantes y público congregado, estará el Vino de Toro que, bien es cierto, tuvo el honor de ser anfitrión de este evento en 1980 en Monte la Reina.
Tras no clasificarse en 2024, este año el Vino de Toro Caja Rural conseguía que su equipo sénior sacara billete para participar y el plantel "vinero" estará formado por Ricardo Mayordomo; Juan José Buena; Alejandro Carabias; Ignacio de la Cuesta; Santos Francisco Santaelena y Rubén Ceballo, un conjunto muy competitivo que tratará de estar entre los 25 mejores clubes, cosa que no será nada fácil, pues la competencia va a ser muy dura.
Además de estos corredores, habrá varios integrantes de la entidad toresana que tomarán la salida en una nueva edición del Cross de Atapuerca que arrancó ayer sábado con las carreras de categorías inferiores.
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- La avispa velutina coloniza los cascos urbanos de la comarca de Sanabria
- Un ganadero de Mayalde denuncia a la alcaldesa por excluirle de un pasto
- Alerta por nevadas en cuatro provincias de Castilla y León
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Los niños de este colegio salen de procesión por el casco antiguo de Zamora
- Un 'contenedor deportivo': la opción para practicar ejercicio físico al aire libre en este pueblo de Zamora
- Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre