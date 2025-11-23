El Vino de Toro Caja Rural, con los mejores en el Campeonato de España de Campo a Través de Atapuerca

La localidad burgalesa de Atapuerca acoge hoy domingo una de las grandes citas del atletismo: el Campeonato de España de Campo a Través por clubes, que reunirá a grandes figuras a nivel nacional que pugnarán por el triunfo. Entre los asistentes a este nacional, que cada año cuanta con mayor número de participantes y público congregado, estará el Vino de Toro que, bien es cierto, tuvo el honor de ser anfitrión de este evento en 1980 en Monte la Reina.

Tras no clasificarse en 2024, este año el Vino de Toro Caja Rural conseguía que su equipo sénior sacara billete para participar y el plantel "vinero" estará formado por Ricardo Mayordomo; Juan José Buena; Alejandro Carabias; Ignacio de la Cuesta; Santos Francisco Santaelena y Rubén Ceballo, un conjunto muy competitivo que tratará de estar entre los 25 mejores clubes, cosa que no será nada fácil, pues la competencia va a ser muy dura.

Además de estos corredores, habrá varios integrantes de la entidad toresana que tomarán la salida en una nueva edición del Cross de Atapuerca que arrancó ayer sábado con las carreras de categorías inferiores.