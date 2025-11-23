El River Zamora "se gusta" frente al colista

El River Zamora FS volvió a brindar una nueva alegría a su afición tras imponerse con autoridad por 7-2 al Concello de Begonte FS en el pabellón Manuel Camba. Los zamoranos firmaron un partido completo, mostrando gran solidez y un notable nivel competitivo para seguir sumando y afianzar su posición en la tabla.

El encuentro no se presentaba sencillo. Los gallegos llegaban necesitados de puntos y con la urgencia de revertir su dinámica, pero el River salió con una marcha más desde el inicio.

En apenas unos minutos, los locales ya mandaban en el marcador con un 3-0 que permitió manejar mejor el partido.

El Begonte reaccionó con el 3-1 al filo del descanso y dispuso de alguna llegada peligrosa. Sin embargo, la segunda mitad volvió a inclinarse rápidamente del lado local en un partido que dominaron por completo.

River Femenino

El equipo femenino del River Zamora, que milita en Segunda División femenina de Futsal, encajó una dura derrota ante el San Pablo Eivis. Las zamoranas se adelantaron por mediación de Blanca pero las visitantes empataron. El equipo capitalino mantenía el tipo hasta poco antes del descanso al que se llegó con un 2-4 tras un arreón foráneo. En la segunda parte, las visitantes tuvieron el acierto de cara y sometieron a las zamoranas hasta el 2-8 final, un resultado excesivo para lo que se vio en la pista pero ante el que deberán recuperarse cuanto antes.