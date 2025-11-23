Prueba de fuego para el Recoletas Zamora

El Recoletas Zamarat afronta hoy una verdadera prueba de fuego en su visita al Unicaja Mijas, un equipo que poco a poco ha ido escalando en la categoría y este año se presenta ya como un claro candidato al ascenso. Por primera vez, el duelo Zamora-Mijas se presenta con la andaluzas como favoritas, pero la buena marcha del Recoletas equilibra bastante el duelo de esta mañana en el Martín Urbano de Málaga.

Javier Pérez de los Reyes ha conformado un equipo muy compensado que se encuentra en el tercer puesto de la Liga Challenge con dos victorias de diferencia sobre el líder Azulmarino y una respecto al Celta de Vigo. Con un partido menos, Recoletas le mira desde la séptima plaza a la que ha accedido tras encadenar tres victorias seguidas y sumido todavía en una larguísima pretemporada que espera superar pronto, ya que, de las lesionadas, Aina Martín ya estará disponible esta mañana, y Marta Fernández se espera que pueda reaparecer pronto para que Lucas Pérez pueda disponer por primera vez de todas sus jugadoras.

En Unicaja militan tres jugadoras bien conocidas en Zamora, como son la carbajalina Celia García Paunero, la pívot Bintou Lo y la base Estel Puiggros que tan buen recuerdo dejó en la pasada campaña. Además el equipo malagueño cuenta con jugadoras de primer nivel como es la norteamericana Camila Zimmerman que promedia 11 puntos y 7 rebotes; o la joven pívot nacional, Tayra Eke, formada en la cantera de Estudiantes y recién llegada de los Washington Huskies de la NCAA estadounidense. Cumple además su segunda campaña en Unicaja la escolta dominicana Cesarina Capellán, y completan el cuadro principal del equipo, las nacionales María Torers (Adareva), Sofía Galerón (Alcobendas) o la canterana Elena Moreno.

Raúl Pérez que dio unos días de descanso a sus jugadoras, espera poder contar hoy con Aina Martín, pero no querrá forzar a Marta Fernández para no perderla de cara a los partidos siguientes en los que llegarán rivales más asequibles.

En el bando andaluz Cesarina Capellán reconoce que el partido contra Recoletas supone el reto de “volver a ganar después de perder” en su visita al Azulmarino (74-61) y “seguir ganando en casa”. A su juicio, el Unicaja debe imponer “nuestro ritmo porque en el último partido lo perdimos un poco, sabiendo defender, seleccionar los tiros que tenemos que tirar”. La exterior dominicana se muestra satisfecha con la confianza que ha puesto en ella el entrenador: “Ya llevamos un año juntos y él siempre me indica lo que tengo que hacer”. n