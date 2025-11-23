Óscar Cano, entrenador del Zamora CF tras ganar al Talavera: "Este equipo merece muchas alegrías"

Óscar Cano pudo vivir este domingo su primera victoria al frente del Zamora CF y aseguraba que se quedaba con muchas cosas positivas del encuentro disputado ante el Talavera (2-1). El técnico comenzaba su intervención recordando el temprano 0-1 que "parecía que llamaba a la desgracia" pero alabó la reacción a tiempo de los suyos para sumar un +3 que era irrenunciable tal y como estaba la clasificaicón. "Fue un golpe que noquea, pero me quedo con la respuesta del equipo", aseguró el granadino quien también ponía en valor la personalidad mostrada por el plantel de la capital del Duero que "ha tenido momentos de buen juego, sobre todo con un inicio de la segunda parte fantástico". Cano también puso en valor a un rival que "mejoró con los cambios" pero lo importante para él es que su equipo "ha acabado de pie" además de "la alegría por haber cortado la dinámica negativa" en la que se encontraban. "Este equipo merece muchas alegrías por cómo trabaja" insistió el técnico quien no se esperaba que con tan poco tiempo se vieran tantas cosas buenas. No obstante, sí admitió que existe margen de mejora entre los suyos y dejó claro que "vamos a poner todo el empeño en que cada día se vea algo bueno del Zamora".

GALERÍA | El Zamora CF le da el primer triunfo a Óscar Cano ante el CF Talavera / José Luis Fernández

Cuestionado por otros asuntos como el VAR y las continuas interrupciones, se reconoció "antiguo" en este aspecto y cree que ahora "hay mucha parafernalia". "Esto cada vez se parece más a la Kings League y no hay continuidad", se lamentó el andaluz quien, por otra parte, cree que son cuestiones nuevas con las que deben convivir. Por último, y sobre el partido de Álvaro Romero, uno de los más destacados, celebró su actuación y confía en que vaya cogiendo el nivel que ha tenido a lo largo de su carrera.