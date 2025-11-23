Un gran Recoletas Zamora cae en la prórroga ante Unicaja Mijas

Derrota en la prórroga para un gran CD Zamarat que tuvo opciones de victoria ante un Unicaja Mijas que supo jugar mejor los últimos cinco minutos extra para atar el 76-68 final.

El Recoletas Zamora llegaba a este encuentro dispuesto a continuar con su buena racha de resultados, aún consciente de las dificultades que se iban a encontrar ante Unicaja Mijas. Arrancó el choque y cierto es que a las naranjas les costó algo más entrar en calor, lo que permitió a las locales tomar algo de ventaja. No obstante, el equipo de Raúl Pérez se reajustó a tiempo para igualar la contienda el iniciar el segundo tramo con un 18-17 en el marcador.

Al igual que en el inicio, fue Unicaja quien salió algo más enchufado, aunque las de Zamarat no le perdían la cara a un partido que estaba muy abierto. A pesar de este esfuerzo, las anfitrionas empezaban a tener un mayor dominio que paulatinamente se reflejaba en el marcador para ponerse 6 arriba (29-23, min.14). Era el momento de dar un paso al frente y así lo hizo el Recoletas que volvió a apretar con un parcial de 2-9 con el que dio la vuelta al marcador (31-32). La lucha estaba en los más alto con intercambio de golpes en cada canasta para llegar al descanso con la máxima igualdad: 36-36 y todo por decidir.

El equilibro continuó en la reanudación con un Zamarat que creía en sus opciones de victoria y que con un buen baloncesto se agarró al partido. Con todo por decidir se llegó al último tramo en el que las fuerzas restantes iban a ser claves. Con trabajo y una buena defensa, las de Raúl Pérez trataban de ampliar una renta que llegó a ser de 4 en el minuto 32 (50-54), mientras que las de Unicaja buscaban el revulsivo.

El esfuerzo estaba siendo titánico, y las visitantes se manejaban con pequeñas ventajas para entrar en los últimos cinco minutos 55-59. Mijas se acercó a dos pero volvió a reaccionar el cuadro naranja. Se preveían 3 últimos minutos intensos y no desfraudaron y es que a falta de 59 segundos el marcador reflejaba un empate a 63, y la prórroga fue inevitable.

Cinco minutos extra para dirimir al ganador, a ese que gestionara mejor sus opciones, y ahí el cuadro local supo hacerlo mejor.

Un 76-68 final que no resta un ápice el gran esfuerzo del Recoletas Zamora.

