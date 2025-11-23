La Bovedana se da un homenaje en casa frente al Burgos B

Cara cruz para los equipos zamoranos de fútbol femenino más representativos de la provincia.

Comenzando con la Tercera RFEF, la Bovedana se dio un homenaje en casa donde recibía al Burgos B. Las moradas fueron superiores y no tardaron en demostrarlo. Prueba de ello fue que en el minuto 7 ya iban por delante con un tempranero gol de Sofía, que amplió distancias a la media hora para llegar al descanso con un prometedor 3-0 gracias a una nueva diana de Victoria. Todo parecía encarrilado, pero las de La Bóveda querían más y Lucía amplió distancias. Las burgalesas querían reaccionar, pero ya les era imposible con un equipo lanzado que concluyó con un buen 7-2 que les da confianza para lo que está por venir.

Lia Gonalpi

Una categoría por debajo, en la Liga Gonalpi, no hubo suerte. El Amigos del Duero que entrena Raúl Campano encajó una derrota en el campo municipal de Valorio, donde se vio las caras con un Salamanca Fútbol Femenino B que se llevó los tres puntos con un marcador final de 3-0.