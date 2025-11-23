Fútbol femenino
La Bovedana se da un homenaje en casa frente al Burgos B
El Amigos del Duero encajó una nueva derrota en Valorio ante el Salamanca B (0-3) en una nueva jornada de la Liga Gonalpi
A. O.
Cara cruz para los equipos zamoranos de fútbol femenino más representativos de la provincia.
Comenzando con la Tercera RFEF, la Bovedana se dio un homenaje en casa donde recibía al Burgos B. Las moradas fueron superiores y no tardaron en demostrarlo. Prueba de ello fue que en el minuto 7 ya iban por delante con un tempranero gol de Sofía, que amplió distancias a la media hora para llegar al descanso con un prometedor 3-0 gracias a una nueva diana de Victoria. Todo parecía encarrilado, pero las de La Bóveda querían más y Lucía amplió distancias. Las burgalesas querían reaccionar, pero ya les era imposible con un equipo lanzado que concluyó con un buen 7-2 que les da confianza para lo que está por venir.
Lia Gonalpi
Una categoría por debajo, en la Liga Gonalpi, no hubo suerte. El Amigos del Duero que entrena Raúl Campano encajó una derrota en el campo municipal de Valorio, donde se vio las caras con un Salamanca Fútbol Femenino B que se llevó los tres puntos con un marcador final de 3-0.
- Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre
- DIRECTO | Zamora CF - CF Talavera: solo vale ganar
- Este es el mejor alimento de Zamora que está tan de moda
- Cinco chorizos zamoranos, entre los mejores del mundo
- Al llegar a mi casa me duchaba, me arañaba donde me había tocado
- Un apicultor de Zamora, reconocido por los alumnos del Programa Cultiva como 'mejor anfitrión
- Losán, la maderera de Villabrázaro, investigada por una presunta estafa mientras negocia su futuro
- Zamora deja de ser una ciudad triste y aumenta 1.200 habitantes en dos años, el logro esgrimido por David Gago