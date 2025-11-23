Álvaro Romero, jugador del Zamora CF: "Se ve lo que estamos trabajando"

Álvaro Romero disfrutó de su mejor encuentro desde que está en el Zamora CF, y así lo confirmó él mismo en sala de prensa una vez concluido el choque. "Junto con el del Amorebieta (Copa RFEF) diría que sí, pero evidentemente, por ser este partido de Liga y por la rachita que llevamos, creo que es el mejor". De este modo, y como no podía ser de otra manera, el jugador se mostró "contento" "sobre todo por el juego del equipo, porque se ha visto que con balón hemos dado un paso adelante. Se ve lo que estamos trabajando, la importancia que tiene el entrenado con respecto a ser protagonistas con la pelota, y, evidentemente, ahí me siento muy cómodo y también por la libertad que me está dando de moverme por sitios interiores, con la complicidad que tenemos los de dentro".

Además, en su intervención ante los medios de comunicacióp, sí habló de que el gran cambio es que Cano "ha llegado y me ha puesto". "No significa que Juan Sabas lo estuviera haciendo mal, porque el año pasado hicimos un gran año, pero sí es verdad que él me ha transmitido más confianza". "Sigo siendo el mismo jugador que era hace dos meses, que hace un año, y desde aquí evidentemente para arriba y agradecer la confianza y seguir para adelante", concluyó.