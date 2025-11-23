Alex Montalvo y Lara Arias ganan el Zangarun Ciudad de Zamora

Doble victoria zamorana en la novena edición del Zangarun Ciudad de Zamora que reunió a unos 300 participantes en el bosque de Valorio. Alejandro Montalvo y Lara de Castro se llevaron la victoria en las clasificaciones absolutas masculina y femenina pero ambos contaron con un fuerte oposición en el vallisoletano Curro González y en la también zamorana María Díez Manzano.

Manuel López-Sueiras

Alejandro Montalvo mantuvo un cerrado mano a mano durante los más de 10 kilómetros del recorrido con el vallisoletano Francisco González del que no pudo despegarse hasta faltando poco menos de un kilómetro para la meta instalada en la Casa del Guarda de Valorio. Montalvo, un de los mejores triatletas zamoranos, se encuentra en un buen momento de forma como dejó patente también subiendo al podio en la reciente carrera de Sejas. En tercera posición entraba en la meta en solitario el salmantino Alejandro Sánchez, que tras un año de lesiones, ha recuperado un buen nivel y mejoró ayer con el tercer puesto, la quinta plaza lograda en la pasada edición del Zangarun.

No menos emoción por conocer la vencedora final deparó la clasificación femenina ya que Lara Arias y María Díez Manzano se destacaron pronto en la lucha por el primer puesto y pasaron juntas por el ecuador de la carrera. Finalmente, la toresana del club Zamora Corre consiguió despegar a Díez en una de las últimas bajadas y adquirió unos 25 segundos que hizo valer en la meta para alcanzar una nueva victoria en el Zangarun. Lara Arias viene de realizar una buena temporada invernal en asfalto, con un gran rendimiento en la Behobia y con el primer puesto en la Media Maratón de Tordesillas. Además la temporada de montaña la ha saldado con el primer puesto en el campeonato de Castilla y León. María Díez ha bajado bastante su nivel de entrenamiento pero mantiene un alto poder competitivo como dejó patente este domingo en Valorio. El podio femenino lo completó la veterana vallisoletana Asun Díez, que competía por primera vez en el Zangarun, y alcanzó con autoridad el tercer puesto.