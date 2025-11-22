La Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora suma cuatro nuevos profesionales entre los animadores de su última edición

Un año más, la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora se ha destapado como uno de los grandes viveros del ciclismo nacional. Así lo demuestra que los ojeadores de los equipos profesionales tengan la mirada puesta en las carreteras zamoranas y el devenir de las etapas que por ella discurren, dando la oportunidad de saltar de categoría a varios de los protagonistas de la última edición. Si hace unas semanas se conocía el fichaje del ganador de la ronda, Adrián Benito, por el Polti-Visit Malta; ahora son otros cuatro los ciclistas destacados de la 'renacida' carrera veraniega los que firman su primer contrato para enfrentarse a los ases mundiales del ciclismo.

El más relevante de los afortunados que el próximo año estarán en la categoría profesional, sobre todo por su dominio absoluto entre los élites y sub-23 durante los últimos meses, es José María Martín. Compañero durante la presente campaña del ganador de la Vuelta a Zamora en las filas del Extremadura-Pebetero y partícipe de la escapada decisiva en la frenética última jornada por tierras sanabresas, el ciclista andaluz fue también protagonista en la 2ª etapa gracias a su triunfo en las calles de Toro. Un idilio con la ciudad que se remonta a 2021, cuando fue 4º en el prólogo inaugural de aquella edición. De cara al próximo curso, defenderá los colores del Kern Pharma, formación de la segunda categoría mundial.

Podio de la Vuelta a Zamora, con tres ciclistas que serán profesionales en 2026 / Eriz Fraile - Cadalsa

Aunque su papel no fue tan destacado en los cuatro parciales de la carrera, Adrián Fajardo también se ganó parte de su nuevo contrato profesional en la Vuelta Ciclista a la Provincia de Zamora, que le aupó hasta la 4ª posición de la clasificación general. El corredor manchego, de 22 años y que ha militado en las filas del histórico Vigo-Rías Baixas, llegaba a tierras zamoranas como flamante campeón de España contrarreloj, disciplina en la que mostró sus buenas dotes para ser 12º en la crono inaugural de Benavente. Sería la última vez que luciría el maillot rojigualda, pues ahora aguarda con ganas su salto al profesionalismo de la mano de Burgos-Burpellet-BH.

Oportunidades en otros continentes

Aunque el deseo de cualquier ciclista del campo amateur sea conseguir un contrato profesional en Europa, hay ocasiones en los que es necesario coger el avión para viajar a otro continente en busca de los sueños que son inalcanzables en las cunas del ciclismo. Ese es el camino tomado por Juanpe Lozano, 2º clasificado de la última edición de la ronda provincial, que será profesional en Malasia vistiendo el maillot del Terengganu, uno de los clubes más importantes del panorama asiático. En otro continente tendrá la oportunidad también el estadounidense Ezra Caudell, cuyo fugaz paso por Zamora y su 7ª posición general le han llevado hasta el Modern Adventure de su país natal.