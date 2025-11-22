Villaralbo, obligado a ganar a un rival directo

El CD Villaralbo, tras el empate sumado en la pasada jornada contra el Almazán (0-0) está obligado a ganar este sábado (16.00 horas) a un CDF Mojados que tan sólo ha sumado un punto más en la clasificación del Grupo VIII de Tercera División y le contempla desde un puesto más arriba, el décimo cuarto. Ambos rivales se encuentran al borde del precipicio de los puestos de descenso por lo que es urgente que sumen puntos para escapar de esta zona complicada de la clasificación.

Una victoria del Villaralbo no sólo le permitiría superar al Mojados, sino que también podrían pasarles a varios equipos que tiene a tiro a tres puntos de distancia como son Mirandés B y Virgen del Camino (12), Arandina (11) y Júpiter (10).

El equipo azulón mereció ganar el pasado domingo a un Almazán que se dedicó a defender el resultado inicial pero los de Oji no encontraron el camino del gol y el empate final fue inamovible.

Ahora los azulones visitan a un rival que, por contra, lleva cinco jornadas sin perder, con victorias ante Unionistas B y Júpiter, y empates con Colegios Diocesanos, Guijuelo y Mirandés, todos fuera de casa. El equipo vallisoletano no tuvo un buen comienzo de Liga y encadenó siete jornadas sin ganar, pero estas dos victorias ante rivales directos parecen haberle despertado. La misión del Villaralbo será pues volverlo a frenar como ya lo hizo en la pasada campaña con un 0-1.

Tordesillas y Palencia defenderán el liderato que comparten. El primero visitará Becerril, y el segundo, al Almazán. n