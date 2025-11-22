Sigue la lucha de Benavente y Zamora B por el liderato

La Regional de Aficionados está deparando una gran emoción con la lucha de dos de los equipos zamoranos por el primer puesto de la clasificación, mientras los otros dos intentan alejarse de los puestos de descenso.

El Zamora B ha desbancado del primer puesto al Benavente que fue líder varias jornadas, y los rojiblancos se enfrentan esta jornada al equipo revelación de la temporada, un C.D. Sariegos del Bernesga que se encuentra situado en la quinta posición pero a sólo un punto de los zamoranos. El partido será mañana domingo a las 12.00 horas.

En ese grupo destacado de la clasificación figura también con 17 puntos, un CD Benavente que está sorprendiendo muy gratamente este año y que intentará mantenerse en la parte alta de la tabla del Grupo B tras el partido que jugará esta tarde (16.30 horas) en las pistas del Helmántico, contra el Salamanca B, que es cuarto, también con 17 puntos, un dato que le pone muy difíciles las cosas a los tomateros. Los dos representantes zamoranos tendrán que estar muy pendientes de un Ciudad Rodrigo que podría superarles ya que juega en casa contra el Laguna que no está protagonizando una buena temporada.

En la parte baja de la clasificación, Nomame y Moraleja coquetean con los puestos de descenso con 10 y 9 puntos respectivamente. Los de Zamora están obligados a ganar en el Ruta de la Plata al Cubillos hoy (16.00 horas), mientras que el Moraleja, juega a la misma hora en el campo de un complicado Betis. n