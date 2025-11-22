Las "Guerreras" de María Prieto O'Mullony y Elba Álvarez logran remontar ante Serbia

La selección española femenina de balonmano, donde se integran las zamoranas María Prieto O’Mullony y Elba Álvarez, ganó este sábado su segundo partido en la Posten Cup de Straume (Noruega) ante Serbia, 29-27, tras una magnifica remontada, en el segundo test de Las Guerreras antes del Campeonato del Mundo, que se disputará del 26 de noviembre al 14 de diciembre en Países Bajos y Alemania.

Las Guerreras comenzaron con derrota en este torneo de preparación ante Noruega este jueves, con una duro resultado, por 41-19, y dispondrá de un último amistoso antes del Mundial este domingo ante Hungría.

España no comenzó el partido de la mejor manera y recibió un parcial desfavorable de 5-1. Pese a ello, se recuperó hasta el 15-13 a favor de Serbia al descanso. La segunda parte fue un intercambio de golpes en el que Las Guerreras siempre fueron por detrás en el marcador. A falta de tres minutos, Paula Arcos colocó a la selección por delante por primera vez en el partido después de un contraataque, 27-26.

Para esta Posten Cup, el seleccionador, Ambros Martín, ha convocado a 18 jugadoras, de entre las cuales saldrá la lista definitiva de 16 o 17 que disputarán el Mundial.

Una vez concluido el torneo, la expedición española se desplazará el día 25 de noviembre a Trier (Alemania), donde aguardará la ronda preliminar del Campeonato del Mundo. España debutará ante Paraguay, continuará frente a Islas Feroe y cerrará la fase ante Montenegro, con el objetivo de acceder a la siguiente fase en Dortmund.