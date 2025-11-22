Balonmano | Posten Cup
Las "Guerreras" de María Prieto O'Mullony y Elba Álvarez logran remontar ante Serbia
Tras un inicio complicado, la selección nacional dio la vuelta al marcador
Efe
La selección española femenina de balonmano, donde se integran las zamoranas María Prieto O’Mullony y Elba Álvarez, ganó este sábado su segundo partido en la Posten Cup de Straume (Noruega) ante Serbia, 29-27, tras una magnifica remontada, en el segundo test de Las Guerreras antes del Campeonato del Mundo, que se disputará del 26 de noviembre al 14 de diciembre en Países Bajos y Alemania.
Las Guerreras comenzaron con derrota en este torneo de preparación ante Noruega este jueves, con una duro resultado, por 41-19, y dispondrá de un último amistoso antes del Mundial este domingo ante Hungría.
España no comenzó el partido de la mejor manera y recibió un parcial desfavorable de 5-1. Pese a ello, se recuperó hasta el 15-13 a favor de Serbia al descanso. La segunda parte fue un intercambio de golpes en el que Las Guerreras siempre fueron por detrás en el marcador. A falta de tres minutos, Paula Arcos colocó a la selección por delante por primera vez en el partido después de un contraataque, 27-26.
Para esta Posten Cup, el seleccionador, Ambros Martín, ha convocado a 18 jugadoras, de entre las cuales saldrá la lista definitiva de 16 o 17 que disputarán el Mundial.
Una vez concluido el torneo, la expedición española se desplazará el día 25 de noviembre a Trier (Alemania), donde aguardará la ronda preliminar del Campeonato del Mundo. España debutará ante Paraguay, continuará frente a Islas Feroe y cerrará la fase ante Montenegro, con el objetivo de acceder a la siguiente fase en Dortmund.
