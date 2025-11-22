Duras derrotas de Noname y Moraleja CF

Nueva derrota del Noname que no alcanza una regularidad positiva en Regional de Aficionados. En esta ocasión, el equipo perdió por un doloroso 2-4 ante un Cubillos que hizo valer su efectividad. Tras acabar la primera parte con un 0-1 que dejaba todo abierto, los visitantes encontraron el camino del gol para poner el 0-4. Los de Losada intentaron reaccionar y con dos goles se acercaron en el marcador, pero no pudieron lograr la épica y se quedaron sin puntuar en casa ante su público.

Mientras, el Moraleja CF regresó de vacío de su visita a un Betis de Valladolid que sacó rendimiento a su superioridad numérica para hacerse con los tres puntos. Los de Tierra del Vino salieron dispuestos a todo ante un rival duro, pero no les ponía las cosas fáciles. Con la reanudación y el 0-0 en el marcador, todo cambió. La expulsión de Raúl Crespo obligó al Moraleja a reajustar líneas y los locales lo aprovecharon. 2-0 y a pensar en el siguiente.