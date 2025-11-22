CAZA
Diez galgos zamoranos compiten en la Fase Autonómica este fin de semana
Diez clubes zamoranos competirán este fin de semana en las fases previas del Campeonato de España que ya están completando la primera ronda e iniciando la segunda en algunos grupos. Hoy sábado, en Gordaliza de la Loma, La Magdalena se medirá con el SAG OOle! y en El Tejado, Fandango formará collera con El Pino, y Zamora, con San Esteban del Molar. En el Corredero de La Romera Diamante y Tariego lucharán por la clasificación, lo mismo que Santa Cristina de la Polvorosa con Baltuana.
Mañana domingo, en la primera collera correrán Medina Zahara y Virgen del Olmo. Y en La Cantera, Villa de Olmedo-Viriato y Virgen de La Veguilla con Campeador.
Por otra parte, La Delegación Zamorana de Caza organizará el 13 de diciembre una nueva edición del Campeonato Provincial de Vecadas que tendrá de nuevo como marco el coto de Valdemerilla (Sanabria) que será puntuable para el Campeonato de Castilla y León. Cada participante tendrá que aportar juez y pagar una inscripción de 70 euros, que incluye la comida para los dos. Más información: 630913523 n
