El CD Villaralbo confirma su buen momento ante Mojados

Victoria importante y crucial del Villaralbo a domicilio ante el Mojados. Era un duelo directo, un partido marcado, un encuentro señalado en rojo para ambos conjuntos que no están viendo como les salen las cosas esta temporada y que se encuentran en la zona de abajo de este grupo 8 de la Tercera Federación. A pesar de su condición de local el Mojados, salió algo dormido en detrimento de un Villaralbo que empezó el choque mucho más intenso y más ordenado. Fruto de ese buen comienzo llegaron las primeras ocasiones muy pronto por parte de los zamoranos. Un córner sacado por Barbero fue rematado por Emmanuel estrellando el balón al palo, solo habían pasado tres minutos y el Villaralbo dejaba claro que habían ido a la provincia de Valladolid a por los tres puntos. A la jugada perdonada en el minuto tres se sumó otra ocasión muy clara que no pudieron concretar los chicos de Oji, tras fallar un mano a mano.

Once inicial del CD Villaralbo / cedida

A pesar de que el partido llevaba prácticamente tres minutos el Villaralbo había gozado de dos ocasiones muy claras y como dicen que a la tercera va la vencida, los zamoranos no quisieron llevar la contraria al refrán y se adelantaron por medio de Moussa en el minuto cuatro tras un saque de banda con posterior rechazo y gran disparo desde fuera del área del jugador del Villaralbo para adelantar a los visitantes en el Campo Municipal de Mojados. Continuaron los pupilos de Oji achuchando la portería de Alberto González con ocasiones muy claras por parte de Ballo, Peralta y Emmanuel.

Dueños del partido

Pasada la media hora de partido el Villaralbo era dueño y señor del encuentro y estaba perdonando el 0-2, sin embargo los últimos diez minutos de la primera parte el Mojados reaccionó e impuso su condición de local para hacerse con el control del juego y gozar de ocasiones, cosa que no había hecho aún en todo lo que se llevaba de partido. Sin embargo no materializaron y el marcador se fue 0-1 al descanso.

Tras la reanudación del partido, aunque el Mojados había acabado mejor la primera parte, no salió con la misma mentalidad en la segunda y se vio de nuevo superado por su rival. Kevin tuvo una ocasión muy clara para ampliar la ventaja de zamoranos sobre vallisoletanos sin embargo no materializó. Poco le duró la esperanza al conjunto local, ya que en el minuto 58 un córner sacado por Barbero y peinado por Peralta fue rematado por Raúl Muñoz tras un gran remate de cabeza en el segundo palo. Habría brecha en el marcador el Villaralbo, y con justicia pues estaba siendo gran dominador del partido en la mayoría de fases, sin embargo con un resultado tan favorable se echó algo atrás, lo cual aprovechó el Mojados para intentar reaccionar teniendo mas el balón a partir del minuto 60 e intentando acercarse a la portería de Miguel sin excesivo éxito y con nula profundidad. El Villaralbo se dedicaba a mantener una férrea defensa y estar atento a errores de los local para acabar de rematar el encuentro.

Cada vez más cerca

Los minutos pasaban y se podía ver una flagrante ansiedad en los futbolistas del Mojados que buscaban como locos el gol que le metiera de lleno en el partido. Finalmente la insistencia local tuvo sus frutos y en el minuto 73 una gran volea desde lejos de Adri entro en la portería visitante haciendo que los pucelanos recortaran distancias con más de 15 minutos por delante y el público alentando. Finalmente pese a que el Mojados puso todo de su parte para empatar, el Villaralbo supo ,mantenerse ordenado, frío y férreo controlando los minutos finales del partido hasta el pitido final que certificó su más que importante victoria.