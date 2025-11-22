El CD Benavente cae goleado en inferioridad

El CD Benavente encajó un severo correctivo a domicilio tras caer goleado ante el Salamanca B por 6-1. El conjunto tomatero, bien organizado y muy disciplinado, mostró carácter en los compases iniciales, evitando que el Salamanca B impusiera su ritmo con facilidad. Los locales acumulaban más presencia en campo rival, pero ese dominio territorial no se traducía en ocasiones claras, en parte por el buen posicionamiento defensivo de los visitantes.

El equilibrio se mantuvo hasta el minuto 15, cuando una jugada bien trenzada por los charros acabó decantando la balanza. Asier, oportuno dentro del área, enganchó un remate preciso para superar al guardameta del Benavente y colocar el 1-0 en el marcador. El gol encendió el partido: el Salamanca B se soltó y ganó fluidez, mientras que los benaventanos se vieron obligados a asumir más riesgos para buscar la igualada. Tras la reanudación, el encuentro dio un giro radical. El Salamanca B salió decidido a ampliar la ventaja y no tardó en conseguirlo. En una de las primeras acciones del segundo tiempo, Lázaro culminó una jugada rápida por banda, definiendo con precisión y anotando el 2-0. El tanto obligaba al Benavente a reaccionar de inmediato si quería tener opciones de puntuar.

El técnico visitante, Santi Redondo, movió el banquillo, introduciendo un triple cambio: André Sousa, Sevillano y Miguel salieron al campo para refrescar el ataque y dar aire nuevo al equipo. La idea era clara: ganar mordiente ofensiva y buscar el gol que les volviera a meter en el partido. Y el ajuste táctico funcionó, porque pocos minutos después Turiel recortó distancias, estableciendo el 2-1 que devolvía la emoción al choque.

Fin a la reacción

Sin embargo, la reacción visitante quedó en nada ante la eficacia del Salamanca B. Los charros castigaron dos pérdidas consecutivas del Benavente para lanzar contragolpes vertiginosos que terminaron en gol. El Benavente, muy tocado anímicamente, sufrió otro golpe durísimo en el minuto 65, cuando Escobar vio la roja directa por una acción imprudente. Con un jugador menos y un marcador tan adverso, las opciones de remontada se desvanecieron. La situación empeoró aún más cuando, en el minuto 80, Miguel fue expulsado por doble amonestación. El Salamanca B aprovechó la circunstancia para cerrar el encuentro con autoridad. 6-1.