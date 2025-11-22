El CB Zamora, ante una oportunidad para amarrar la permanencia

Un Emocionante encuentro el que se celebrará esta tarde (20.30 horas) en el Ángel Nieto, entre un CB Zamora Caja Rural que tiene la oportunidad de dar un importante paso hacia la permanencia si consigue ganar, y un Grupo Caesa Seguros Cartagena que necesita sumar un triunfo para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación de Primera RFEF.

El equipo zamorano viene de conseguir una brillante victoria en San Sebastián ante el Gipuzkoa pese a contar con tres importantes bajas que todo parece va a seguir acusando esta tarde, mientras los murcianos presentarán la principal novedad del debut del combo norteamericano Jordan Davis, un jugador muy rodado en ACB, y que promete récords de anotación ahora en Primera FEB.

El Zamora-Cartagena se ha convertido en todo un clásico de la categoría y deparará, sin duda, un magnífico espectáculo a los aficionados que volverán a llenar hoy el Pabellón Ángel Nieto esperando que llegue la quinta victoria de su equipo.

La victoria lograda en San Sebastián ha asentado al equipo de Saulo Hernández en sexta posición de la tabla y adquiere mayor trascendencia pensando que se consiguió con tan solo cuatro jugadores en el banquillo. "Un encuentro que ha demostrado que independientemente de las circunstancias el equipo zamorano puede hacerle frente a cualquier equipo de la categoría", ha señalado el club en una nota de prensa.

Saulo Hernández ha destacado que “había algo por encima del nivel de baloncesto y era implicación y compromiso”, al tiempo que insistió en la importancia de no confiarse pese a la posición de Cartagena en la tabla: ”A mi no me gustaría pensar que nosotros afrontamos el partido con menos presión que Cartagena” y haciendo hincapié en lo tremendamente dificil que es conseguir una victoria fuera de casa en esta liga.

El Caja Rural CB Zamora sigue pendiente del estado físico de Joey van Zegeren, tras su reciente microrrotura en el aductor. Por otro lado, la situación de Ty Roberts, con un edema óseo, y la de Jacob Round, con un esguince de segundo grado, sigue progresando. Ambos trabajan fuera de los entrenamientos colectivos para poder incorporarse cuanto antes sin comprometer una recaída.

En el bando de enfrente, Félix Alonso hará debutar ante su ex equipo al norteamericano Jordan Davis, "un exterior agresivo que ya ha demostrado ser capaz de generar puntos desde el primer minuto. Su entrada busca aportar un salto de calidad al perímetro visitante".

A él se suma un núcleo de jugadores que ya el curso pasado firmaron una buena temporada y que mantienen la estructura competitiva del proyecto, además de la experiencia de Félix Alonso con amplio bagaje en los banquillos nacionales.

"Cartagena intentará hacerse fuerte imponiendo un ritmo más bajo del habitual para Zamora. Esto, unido al impacto que se espera de Davis, convierte al conjunto murciano en un rival más peligroso de lo que indica su clasificación, condicionada en buena parte por un calendario reciente cargado de enfrentamientos ante algunos de los equipos más fuertes de la categoría", añade el CBZ.

Por otra parte, con la llegada de las ventanas FIBA, la competición se detendrá y el Caja Rural CB Zamora, verá cómo Styrmir Thrastarson se incorpora a la concentración de Islandia y David Kristensen viaja con Dinamarca.

El próximo compromiso liguero se disputará el 6 de diciembre contra el Hestia Menorca, un partido a domicilio para arrancar de nuevo tras el parón. n