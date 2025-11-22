"El CB Zamora juega con muchas posesiones"

El entrenador del Cartagena, Félix Alonso, señaló ayer respecto al que es su exequipo que “están haciendo un gran año sacando además partidos fuera de casa realmente complicados y además en circunstancias adversas, con muchas bajas como el otro día en San Sebastián” al tiempo que reconoció que el CBZ es “un equipo muy difícil porque juega con un nivel muy alto de posesiones, el que más posesiones utiliza de la competición, y el que más juego en transición tiene y eso les hace todavía más peligrosos”. El técnico leonés que ya se enfrentó en la pasada campaña al CBZ al frente de Obradoiro en Santiago pero no en el Ángel Nieto, añadió que “vamos a ver con qué jugadores cuentan respecto al partido de San Sebastián donde no jugaron Roberts, Round y Van Zegeren” y aseguró que “va a ser un partido complicado, como son todos”.

Félix Alonso pedirá a sus jugadores que “sean capaces de competir mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, prolongar los minutos en los que somos capaces de competir y tratar de luchar por una victoria que necesitamos antes de llegar al parón de la Liga y de la jornada de descanso que nos toca, con mucho mejor ánimo y disposición, menos apretados en la clasificación”. A nivel táctico Alonso espera un partido de exigencia física en el que será fundamental “el balance defensivo, el rebote porque son muy agresivos en este sentido, saber distinguir a qué jugador defendemos en cada momento, saber atacar los diferentes plateamientos defensivos que plantean y, sobre todo, controlar las pérdidas que es algo que nos penaliza mucho”.

Después de más de 20 años, Félix Alonso vuelve a dirigir esta tarde (20.15 horas) un partido en el Ángel Nieto. n