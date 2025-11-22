Félix Alonso, entrenador del Cartagena:
"El CB Zamora juega con muchas posesiones"
"Le pediré a mis jugadores que sean capaces de competir mucho mejor de lo que lo estamos haciendo"
El entrenador del Cartagena, Félix Alonso, señaló ayer respecto al que es su exequipo que “están haciendo un gran año sacando además partidos fuera de casa realmente complicados y además en circunstancias adversas, con muchas bajas como el otro día en San Sebastián” al tiempo que reconoció que el CBZ es “un equipo muy difícil porque juega con un nivel muy alto de posesiones, el que más posesiones utiliza de la competición, y el que más juego en transición tiene y eso les hace todavía más peligrosos”. El técnico leonés que ya se enfrentó en la pasada campaña al CBZ al frente de Obradoiro en Santiago pero no en el Ángel Nieto, añadió que “vamos a ver con qué jugadores cuentan respecto al partido de San Sebastián donde no jugaron Roberts, Round y Van Zegeren” y aseguró que “va a ser un partido complicado, como son todos”.
Félix Alonso pedirá a sus jugadores que “sean capaces de competir mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, prolongar los minutos en los que somos capaces de competir y tratar de luchar por una victoria que necesitamos antes de llegar al parón de la Liga y de la jornada de descanso que nos toca, con mucho mejor ánimo y disposición, menos apretados en la clasificación”. A nivel táctico Alonso espera un partido de exigencia física en el que será fundamental “el balance defensivo, el rebote porque son muy agresivos en este sentido, saber distinguir a qué jugador defendemos en cada momento, saber atacar los diferentes plateamientos defensivos que plantean y, sobre todo, controlar las pérdidas que es algo que nos penaliza mucho”.
Después de más de 20 años, Félix Alonso vuelve a dirigir esta tarde (20.15 horas) un partido en el Ángel Nieto. n
- El papa León XIV nombra nuevo obispo en Zamora
- La avispa velutina coloniza los cascos urbanos de la comarca de Sanabria
- Un ganadero de Mayalde denuncia a la alcaldesa por excluirle de un pasto
- Alerta por nevadas en cuatro provincias de Castilla y León
- Los niños de este colegio salen de procesión por el casco antiguo de Zamora
- Un 'contenedor deportivo': la opción para practicar ejercicio físico al aire libre en este pueblo de Zamora
- Las desapariciones involuntarias aumentan en el medio rural de Zamora: seis casos en noviembre
- Estas son las nuevas oposiciones de Educación para 2026 en Castilla y León