CB Zamora da un paso más hacia la salvación y hunde al Cartagena

El CB Zamora sigue demostrando que seguirá un año más en esta categoría y consiguió su segunda victoria consecutiva (90-71) en la que superó el lastre de contar con tres importantes bajas en su plantilla. El de ayer fue un partido muy serio, muy coral, frente a un rival que le plantó cara durante la primera parte pero tras el descanso se fue desfondando para terminar encajando un doloroso 90-71 que le mantiene en la parte baja de la clasificación.

Félix Alonso y Saulo Hernández se conocen muy bien desde que uno entrenaba al CBZ y el otro era un magnífico alero, en Liga EBA. Y tal vez por ello, el partido tomó pronto un tono muy táctico, conscientes ambos técnicos de que se jugaban mucho. Y si en un principio fueron los visitantes los que tomaron la delantera con 4-7, pronto le relevaron los zamoranos con una canasta de Paukste (9-7).

Corría el minuto 4 y Alonso ordenaba debutar a Jordan Davis, el flamante fichaje realizado por el Cartagena esta misma semana. Y Saulo Hernández le puso encima a Bouzán para intentar frenarlo sin que ninguno de los titulares sumase faltas, porque conviene recordar que tampoco ayer pudieron jugar Roberts y Round, dos bases del CBZ.

La salida de Davis permitió unos instantes de adaptación en el Cartagena que veía cómo su rival se escapaba a cinco puntos (12-7). Saulo ordenaba una defensa en zona pero no pudo impedir que Kelly empatase el partido a 17 en el minuto 9 y Davis firmaba su primer punto con el Cartagena con un tiro libre para adelantar a los visitantes (17-18).

El partido siguió igualado hasta el minuto final del primer cuarto en el que Josep Peris anotó cinco puntos seguidos para cerrar el parcial con 23-19.

Pero Cartagena se mantuvo muy sólido, independientemente de que Davis estuviera sobre la cancha, y forzó un tiempo muerto zamorano al ponerse 23-27. Los zamoranos fallaron cuatro tiros libres seguidos pero Cartagena tampoco anotaba y Kristensen terminó por anotar para poner el 26-27 ante la desesperación de Félix Alonso que pidió un tiempo muerto para organizar a su equipo, visiblemente descoordinado con su nuevo «playmaker».

Y Álvaro Martínez volvió a poner por delante al CBZ con una penetración que supuso el 28-27. Davis no sabía qué hacer con el balón e incluso cometía pasos para que Naspler anotase el 31-27 y recibía a continuación una espectacular «chapa» de Paukste.

El partido entró en tónica de intercambio de golpes de la que el CBZ salió ganando con un triple de Rogers que motivó un nuevo tiempo muerto visitante con 38-32. La escasa anotación del Cartagena llegaba desde el perímetro gracias al acierto de Vitor Faverani y a duras penas logró mantenerse cerca hasta el descanso con 45-38 tras una canasta de 3 de Colby Rogers.

No mostró capacidad de reacción en un principio el Cartagena y no encontraba la forma de remontar pese a que los zamoranos no había regresado tras e descanso muy acertados. Y echaron mano de oficio los murcianos para volver a meterse en el partido frente a un rival que no anotó en los cinco primero minutos de la segunda parte, los que tardó el Cartagena en ponerse a un solo punto (47-46).

Peris anotó por fin: tres tiros libres y Jordan Davis regresó a la cancha en una nueva oportunidad que le daba Félix Alonso pero fue Alberto Martín quien acertó con el triple que devolvió la delantera al Cartagena con 50-51. Comenzaron a sucederse las alternativas en el marcador para cerrar el tercer cuarto con 64-57 para Zamora.

El partido se reanudó con un triple visitante pero pronto respondieron los zamoranos para conservar siete puntos de ventaja. Jordan Davis se retiraba de nuevo desesperado con solo 3 puntos en su casillero. Por contra, Peris sí ejercía de americano anotador para mantener por delante al CBZ.

El partido se había vuelto muy lento y los zamoranos no se encuentran cómodos jugando posesiones largas sobrevivían a base de tiros libres y de la falta de acierto de su rival al que se sumaba de nuevo Davis. Por contra, los zamoranos iban anotando una canasta de aquí, un tiro libre de allá y Peris firmaba la puntilla con un triple que tumbó al Cartagena con 78-64 y ya solo cinco minutos por delante. El resto fue exhibición zamorana, tiempo de juego para los canteranos Rubén Hernández y C. Arranz, y fiesta en las gradas del Ángel Nieto que, de nuevo, volvieron a estar prácticamente llenas.