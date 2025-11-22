BM Zamora no quiere confianzas ante el Vetusta

El BM Zamora contará con el apoyo de su cantera esta tarde (16.30 horas) para intentar ganar a un Vetusta que llegará al Ángel Nieto con poco que perder y capacidad para darle un disgusto si los de Félix Mojón se relajan lo más mínimo. Con la foto de familia, las categorías inferiores del club pistacho estarán hoy con su equipo a tope dispuestas a presenciar una nueva victoria consecutiva, que sería la novena.

Félix Mojón dispondrá de todos sus efectivos frente al Autocenter Principado Vetusta que figura en el duodécimo puesto con solo tres partidos ganados y dos empates. Los ovetenses vienen de perder (26-29) ante el potente Safa Madrid pero arrancaron una semana antes un meritorio empate a 31 en Astillero y ganaron siete días antes al Maravillas (29-28).

Félix Mojón insiste en mentalizar a sus jugadores de que nadie les va a regalar nada y en cuanto bajen lo más mínimo la guardia pueden ver peligrar ese brillante primer puesto que ocupan con dos victorias de ventaja respectoa Torrelavega.

"Es muy difícil volver el lunes con un nuevo reto, una semana de trabajar muy duro para volver a ganar y es complicado mantener ese nivel y ese estímulo en los jugadores. A veces hay que enseñar un poco los dientes, enfadarse, hacer un poco de teatro también para que mantengan esa alerta. Pero son gente que tienen muy claro a dónde quieren llegar y siempre les recuerdo qué quieren hacer y a dónde quieren llegar al fina de la temporada. No nos queda otra cosa que ponernos el mono de faena y trabajar", explicó el técnico orensano. Mojón ha extraído conclusiones positivas de la victoria en Gijón (26-28): "Creo que hasta el resultado fue un poco corto porque fuimos superiores a ese +2, fuimos sólidos y seguros, en defensa estuvimos muy bien, rotamos bien, la zona central a un gran nivel con Pau y Fer a nivel defensivo. Encajamos26 goles y en ataque aportamos destellos de calidad". El partido contra Vetusta será muy distinto al de Gijón porque "el de Gijón era un partido en el que había que tirar de oficio, un partido fuera de casa contra un rival que va a estar en la parte alta, con mucha calidad, pero contra Vetusta tendremos que volver a ser nosotros mismos, buscar nuestra esencia, la velocidad en la circulación del balón, juego muy ancho, separar a sus centrales, correr mucho contraataque, y tenemos que ir a más goles. Hay que seguir con el buen nivel defensivo que tenemos pero intentar que la pelota vaya muy rápida", añadió Mojón.

El entrenador del BM Zamora Caja Rural recuerda que "queda mucho y el equipo tiene que mejorar mucho. Estamos por debajo del nivel del año pasado pero vamos dando pasitos. Pero hay que ir muy despacio, trabajar con pequeños objetivos cada semana para crecer". n