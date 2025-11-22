BM Zamora ejerce de líder para golear al Vetusta en la fiesta de la cantera

UEl BM Zamora Caja Rural ejerció de líder intratable en el partido contra el Vetusta que saldó con una rotunda victoria 832-25) apoyado en sus categorías inferiores que acudieron a realizar la tradicional foto de familia que contó además con la presencia del seleccionador nacional Jordi Ribera.

Se esperaba un partido muy rápido, con posesiones muy cortas y así fue desde el principio. El BM Zamora saltó a la cancha muy mentalizado y arroyó a su rival en los primeros minutos con una primera línea muy eficaz superando a la defensa asturiana pese a la embergadura de sus jugadores. Medina marcaba el 4-0 que parecía anunciar un partido cómodo, pero pronto se comprobó, como ocurre en todas las jornadas, que esta liga es muy igualada y pese a que Vetusta llegase a Zamora en la parte baja de la clasificación, no iba a regalar el encuentro.

Los asturianos se apoyaban bien en su pivote Hugo Rodríguez, que jugó el pasado año en el BMZ, y castigaron a la defensa pistacho con hasta tres penaltis casi seguidos que permitieron al Vetusta mantenerse dentro del partido con 5-2 y 7-3.

Pau Ortega y Giannini llevaban la iniciativa del ataque zamorano y permitían que la ventaja zamorana se estirase hasta el 9-3 a los 10 minutos de juego.

El partido seguía muy loco pero los zamoranos fallaban bastante en sus ataques, a lo que contribuía también la buena actuación del portero visitante Daniel Fernández. A los 22 minutos, con 11-8, Félix Mojón pedía un tiempo muerto para realizar un cambio en su primera línea en la que entraron Guille, Escudero y Álvaro Fernández para que el BMZ volviera a despegarse aprovechando el lógico desgaste físico de su rival en los últimos minutos del primer tiempo que se cerró con 16-11.

Los asturianos aprovecharon mejor el largo descanso motivado por la foto de la cantera y la entrega de las medallas de honor del Club, y consiguieron recortar su desventaja para situarse a sólo un gol en varias ocasiones: 17-16 y 18-17. No funcionaba el ataque estático pistacho y ya no corrían los zamoranos como en la primera parte. Había pues que recurrir a la calma para desgastar al rival que era inferior físicamente.

No lo tenían fácil los zamoranos con su ataque estático porque, aparte de no encontrar posiciones para el lanzamiento, el portero asturiano seguía arruinando algunas de sus acciones y el 19-18 pareció eternizarse.

La única solución era volver a poner a cien el encuentro, y a base de carácter, los pistacho encontraron de nuevo la forma de robar el balón para irse a 21-18 en un par de acciones al contragolpe. Además Vetusta perdía por lesión a uno de sus mejores hombres, Saúl de Miguel que había marcado hasta entonces diez goles.

Un penalti marcado por David Gallego puso el +4 en el marcador de nuevo y Oiert demostró que el Caja Rural funciona mucho mejor cuanto menos tenga el balón en su poder (22-19).

Los zamoranos se acostumbraron a los cuatro goles de ventaja y el entrenador visitante tuvo que pedir un tiempo muerto para intentar recomponer la situación y que su equipo volviera a acercarse.

Los asturianos acusaban ya el desgaste cuando todavía quedaban 13 minutos de juego (24-19) y era difícil que que se produjera una reacción del equipo de Oviedo.

Ambos equipos entraron en una crisis de acierto y el partido se volvió a ralentizar pero la calidad de los pistachos terminaba siempre por imponerse como en el 25-21 aque anotó en un «fly» de forma espectacular Pau Ortega.

Y la fiesta continuó en un Ángel Nieto que recordó a los mejores tiempos del equipo en Asobal, con el mismísimo seleccionador nacional, Jordi Ribera, en las gradas disfrutando del espectáculo que deparaba la cantera pistacho apoyando a su primer equipo que ya piensa en que el ascenso y el regreso a la división de plata va a ser un hecho esta misma campaña.