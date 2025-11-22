El Balonmano Zamora entrega su máxima distinción a tres personalidades: Jordi Ribera, Cipriano García y Arcel Andrés

El Club Balonmano Zamora celebró este sábado el acto de entrega de sus insignias de honor a tres personas muy significativas tanto en el balonmano zamorano como nacional. Al seleccionador nacional Jordi Ribera, se sumaron el director general de Caja Rural Zamora, Cipriano García, y el exjugador y directivo, Arcel Andrés, quienes recibieron el reconocimiento en el descanso del partido que jugó ayer el primer equipo en el Ángel Nieto coincidiendo con la foto de familia que se realizaron todos los equipos del club pistacho.

Iñaki Gómez, presidente del Club, destacó las 750 camisetas repartidas este año para la foto de la cantera, y además de celebrar el 25 aniversario, entregar las insignias de oro que hasta el momento tan solo poseían el presidente José Antonio Quintana, el entrenador Eduardo García Valiente y la jugadora María Prieto O´Mullony. Iñaki Gómez presentó a Arcel Andrés, el "eterno capitán" que "nos ha acompañado durante toda la trayectoria", a Jordi Ribera, no sólo por los éxitos deportivos de la Selección Española pero especialmente "por los valores, por la fe que transmite a sus equipos, haciendo imbencible a la Selección, y por el trabajo incansable que hace con toda la base", y a Cipriano García porque Caja Rural "es el soporte de cada aventura que emprende la sociedad zamorana a nivel deportivo o social. Hay que agradecerle la sintonia que tiene con nosotros y porque defendemos los mismos valores".

Arcel Andrés aseguró que esta medalla "es un punto y seguido totalmente. Estoy emocionado por mis compañeros de junta directiva y por la asamblea de socios que aprobó la insignia. Te llena de emoción ver que la gente valora el trabajo que has hecho en estos 25 años, y sobre todo, me enorgullece ver el pabellón lleno de niños que era nuestro objetivo en aquel 2001 cuando empezamos, poder venir a ver balonmano cuando lo dejáramos nosotros".

Cipriano García reconoció la distinción "con un orgullo enorme a nivel personal" y destacó que "la sintonía que tenemos con el deporte es bien conocida y el vínculo con el B. Zamora se manifiesta en la disposición de colaborar siempre porque es un club absolutamente honesto, un referente en el deporte zamorano durante 25 años y esos valores que nos unen contribuyen a que Zamora cada vez sea mejor y la intención de Caja Rural es de seguir colaborando, facilitando el desarrollo de este deporte que ya es multitudinario en la provincia".

Jordi Ribera recordó los años que estuvo en León y aseguró que "es un placer estar aquí, es un premio por el proyecto que venimos realizando en la Federación con muchos entrenadores, y supone un orgullo recibir este premio de un club de referencia en el balonmano español que con 25 años de intenso trabajo y muy buen trabajo de base". Ribera ya habla abiertamente de renovación de la Selección Española porque "ya prácticamente no hay nadie de los que estuvieron en los Juegos de Tokio, lo que supone una renovación total. Estamos esperando que estos chicos jóvenes puedan adquirir experiencia en sus clubes y que al final podamos volver a tener buenos resultados". De cara al Europeo Ribera reconoce que tendrá rivales difíciles "pero somos optimistas y este equipo lo da siempre todo en la pista. Podemos hacer un buen papel".