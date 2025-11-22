El Atlético Benavente, a recuperar terreno en Villalba

El Atlético Benavente quiere olvida la racha de malos resultados que ha atravesado en las últimas jornadas ganando esta tarde (19.00 horas) en la localidad lucense de Vilalba frente a un clásico de Segunda B. No será una empresa sencilla ir a por la victoria porque el Villalba se encuentra necesitado de puntos y debe escapar de la parta baja de la clasificación, aunque conviene recordar que el Atlético Benavente tan sólo ha ganado dos de los últimos cinco partidos y se encuentra en el quinto puesto a cuatro de la segunda posición y a nueve del Leis Pontevedra que parece intratable y tan sólo ha perdido últimamente contra el Ríver en Zamora.

David Folgado, jugador benaventano, se muestra optimista tras una buena semana de entrenamientos con mucha intensidad y espera "un rival muy duro, nos va a tocar de correr y correr para hacernos con los tres puntos, venimos de varias derrotas y hay que levantar cabeza". Por su parte, el entrenador Miguel Ángel Macías asegura que el equipo "está entrenando bien, venimos de dos derrotas, nos dan por muertos, pero todavía queda mucha temporada y tenemos ganas de demostrar que podemos volver arriba". El técnico benaventano es consciente que la de Villalba es una pista complicada: "Es un equipazo, con grandes jugadores como Kevin, Isma... No han tenido los resultados que quisieran pero es un gran equipo y muy bien trabajado. Pero con nuestras armas, nosotros somos el Atlético Benavente y tenemos que ir a por la victoria".

Por su parte, el Ríver Zamora intentará seguir progresando este domingo (12.30 horas) en el Manuel Camba ante el Concello de Begonte, de otra localidad lucense de la Terra Cha. Un rival que debería ser asequible para los zamoranos ya que no sabe lo que es puntuar todavía en las diez jornadas que van de Liga en el grupo 1 de Segunda División B. n