El Atlético Benavente alarga su crisis de resultados

El Caja Rural Atlético Benavente FS no logró romper la racha negativa y encadenó su tercera derrota consecutiva tras caer por 6-3 en su visita al Municipal de Vilalba ante el Grupo FORMAT-T Vilalba FS. El equipo de Macías buscaba regresar a la senda del triunfo tras dos tropiezos consecutivos, pero se encontró con un rival efectivo y preciso que aprovechó sus oportunidades desde los primeros minutos.

El encuentro arrancó de manera complicada para los blanquiazules. A los tres minutos, Luís Longo abrió el marcador para los locales, y cuatro minutos después volvió a marcar, poniendo a Vilalba con un 2-0 que obligó al Benavente a replantear su estrategia desde el inicio. Hugo, en el minuto 12, amplió la ventaja local, consolidando un arranque que condicionó todo el partido.

El Benavente trató de recomponerse, pero se vio lastrado por la efectividad de los gallegos y por algunos errores en la salida de balón. El cuadro de Macías logró acortar distancias por medio de Corral en el minuto 28, con un tanto que insufló algo de esperanza a los visitantes antes del descanso, aunque el marcador reflejaba un 4-1 favorable al Vilalba FS.

En la segunda mitad, el equipo benaventano mostró una actitud más ofensiva y logró el 5-2 por medio de Montes, que llegó en una fase de presión constante sobre la portería local. Sin embargo, Vilalba reaccionó rápidamente con un gol de Antón en el minuto 36, dejando el 6-2, antes de que Pablo anotara el definitivo 6-3 para el Caja Rural Atlético Benavente.

A pesar de los goles de Corral, Montes y Pablo, la diferencia en el marcador reflejó la superioridad del Vilalba en los momentos clave. Con esta derrota, el Benavente se mantiene en la sexta posición, a nueve puntos de la cabeza, y ve cómo se alejan las opciones de acercarse a los puestos de playoffs de manera inmediata. El técnico Macías deberá trabajar en la solidez defensiva y en la eficacia ofensiva para revertir la situación en la próxima jornada.

El equipo benaventano recibirá al Fútbol Sala 5 Coruña en La Rosaleda, un rival al alcance de los blanquiazules, aunque con un ritmo de competición elevado en las últimas jornadas. Será una oportunidad para que el Caja Rural recupere confianza y vuelva a sumar de tres, necesario para mantener viva la lucha por los puestos altos.

Por su parte, el Grupo FORMAT-T Vilalba FS consolida su buena racha con dos victorias consecutivas y se prepara para visitar al segundo clasificado, Noia Portus Apostoli, con la moral reforzada tras un triunfo contundente que aleja los fantasmas de la parte baja de la tabla. El Caja Rural Atlético Benavente FS deja Vilalba con una derrota que complica sus aspiraciones inmediatas, pero con margen de reacción en casa ante un rival accesible. La presión ahora recae sobre el equipo de Macías, que deberá encadenar victorias y recuperar sensaciones para no descolgarse de la lucha por los puestos de honor en la clasificación.