Noruega arrolla a la España de Elba Álvarez y María O´Mullony

La selección española femenina de balonmano en la que figuran las zamoranas Elba Álvarez y María Prieto O´Mullony, inició este jueves su participación en la Posten Cup con una derrota ante Noruega por 41-19 en el Sotra Arena. El encuentro, que supone el primero de los tres test previos al Campeonato del Mundo, estuvo dominado por el conjunto anfitrión desde los primeros compases. Álvarez anotó un gol, mientras O´Mullony se quedó sin marcar esta vez.

España comenzó con equilibrio en el marcador gracias a las intervenciones de Nicole Wiggins y los goles de Alicia Fernández, Ona Vegué y Paula Arcos. Sin embargo, la defensa noruega y la eficacia de Eli Marie Raasok bajo palos frenaron el acierto ofensivo español. La selección llegó a encadenar más de diez minutos sin anotar, situación que permitió a Noruega ampliar la diferencia hasta el 23-6 del descanso.

Segunda parte

En la segunda parte, España firmó un buen retorno con dos goles consecutivos en los primeros minutos y una mayor continuidad en ataque. Alicia Fernández asumió la dirección del juego, Lucía Prades aportó paradas de mérito, y jugadoras como Paula Arcos, Danila So Delgado y Anne Erauskin sumaron acciones destacadas. Aun así, los intentos no bastaron para frenar el ritmo del combinado noruego, que mantuvo su eficacia ofensiva y rapidez en el contraataque.