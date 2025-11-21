Josh Farrell: "Si ganamos a Talavera, todo se verá mucho menos negro"

El hispanogalés Josh Farrel señaló este viernes en rueda de prensa que “estamos ansiosos de que llegue el partido porque en todos los partidos salimos a por los tres puntos. Creo que la última semana dimos buena imagen y al final, esto es un proceso. Jugando y compitiendo de esa manera vamos a tener muchas probabilidades de ganar partidos. De eso se trata el fútbol: no hay nada cierto nunca. Tenemos que seguir el proceso, compitiendo como el finde pasado y seguro que los tres puntos, llegarán”. Farrel reconoce que el estilo de Óscar Cano es diferente al alterior: “Hemos cambiado de sistema, queremos ser más protagonistas con balón, pero este equipo tiene muchas herramientas para hacerlo. No nos costará mucho porque somos un equipo joven con veteranos y lo llevamos bien”.

El delantero rojiblanco pide a la afición de cara al partido del domingo que “estén con nosotros, entendemos que llevamos una racha mala, pero que tengan paciencia porque nosotros también queremos el bien del equipo y el bien nuestro, va a ser el bien de ellos. Vamos a seguir compitiendo como en la semana pasada y eso nos dará los tres puntos, no tengo ninguna duda”.

Respecto al rival del domingo, el Talavera, “como cualquier otro rival de esta categoría, es un equipo que compite bien, pero nuestra idea es ser los protagonistas, centrarnos en lo que nosotros podemos hacer bien y a partir de ahí, seguir creciendo”. El atacante del Zamora CF explicó también ante los medios de comunicación que “la concentración es importante en todos los partidos pero no recuerdo en los dos últimos partidos una parada de Fermín y eso indica que defensivamente estamos muy bien. Tuvimos mala suerte en el gol de Ferrol, y tenemos que centrarnos en que tenemos que ser nosotros los protagonistas, querer el balón y tener personalidad”.

El jugador de origen galés no quiere mirar a la clasificación porque “vamos partido a partido y dentro del vestuario intentamos no mirar demasiado la clasificación porque, si vas ganando, al fina vas a estar arriba. Sabemos que no estamos donde queremos estar pero queda mucha liga todavía y esto está muy igualado, la Primera RFEF lo bonito que tiene es que todos los equipos están en puntos similares y si ganamos este finde, todo se verá mucho menos negro.