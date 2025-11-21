Demetrio Pinto, medalla de plata en Ibiza

El CD Bádminton Zamora cosechó un magnífico resultado internacional al lograr una medalla de bronce en el Spanish International de Ibiza, de la mano del volantista Demetrio Pinto Botella. Además el club zamorano volvió a participar en competiciones de nivel nacional y territorial, siguiendo con buenos resultados y la preparación de los campeonatos de España.

Demetrio Pinto Botella, junto al CTD de Asturias, disputó una de las pruebas más importantes a nivel internacional que se celebran en nuestro país, el Spanish International de Ibiza sub 15 y sub 17, en el que se reunieron las mejores raquetas del panorama nacional y un gran número de volantistas de países europeos de altísimo nivel. Deme se colgó una meritoria medalla de bronce en la modalidad de dobles mixtos, junto a su compañera habitual Emma Niévedes (CB Alfajarín). El zamorano empezó la competición disputando la modalidad de individuales donde no pudo pasar de la fase de grupos pues no llegaba en el mejor momento físico deseado. Fue en la modalidad de mixtos, donde sí tuvo recompensa al esfuerzo realizado, pasando a las rondas eliminatorias después de ganar los dos partidos de grupo de manera solvente. Ya en cuartos de final se enfrentaban a una pareja francesa y tras un partido de infarto, Deme y Emma ganaron con un ajustado 21-16 24-22. En la jornada del domingo disputaron las semifinales frente a una potente pareja italiana, y ya no pudieron hacer nada cayendo de forma clara en dos sets.n