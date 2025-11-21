David Pajares: "Vetusta será un rival muy duro"

El portero zamorano del BM Zamora Caja Rural, David Pajares, se mostró ayer muy satisfecho con la marcha que lleva el equipo pistacho en la liga encabezando con solvencia la clasificación: "Ayuda a entrenar llevar tan buena racha, los entrenamientos se llevan con más alegría y parece que van mejor las cosas y que salen mejor cuando ganas". A su juicio, el equipo está alcanzando ya un nivel óptimo porque "cada día damos un pasito más, cada entrenamiento y cada semana que pasa vamos todos formando mejor equipo, más jugando a lo mismo, más fuertes en ataque y estamos ya cerca del nivel que queremos alcanzar".

Pese a todo, el guardameta zamorano no quiere confianzas porque "estamos viendo los resultados y está todo muy parejo, cualquier despiste te hace perder, sobre todo fuera de casa y es en lo que más hincapié hacemos, en estar concentrados, no regalar nada y en llevarnos todos los puntos que podamos".

El BM Zamora recibe mañana sábado (16.30 horas) al Vetusta asturiano en un partido que Pajares afronta con optimismo tras la racha positiva que lleva el equipo: "Lo estamos afrontando con muy buena actitud y además, el tener el apoyo de la grada llena de niños nos hará sumar un plus de concentración y de motivación", añadió el portero zamorano recordando que en el descanso, se realizará la tradicional foto de todas las categorías del Club.

Pajares cree que Vetusta será un rival complicado: "Será un rival duro, un equipo que no se desengancha de los partidos, que lucha hasta el final y cualquier despiste que podamos tener nos puede hacer perder los puntos".

La coordinación entre los porteros y la defensa del BMZ en cada jornada se mejora: "Llevamos varios partidos en los que nos sumamos a la defensa, somos un bloque sólido, nos entendemos mucho mejor y se ve en los partidos que la defensa y la portería es casi uno". Por último, recordó que él ha participado en la foto de familia del club desde pequeño: "He estado en la primera fila de los más pequeños, hasta estar este año con los grandes, es una alegría y un orgullo poder estar ahí". n