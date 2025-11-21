Un centro para acercar a los jóvenes al empleo
Menesianos oferta una amplia gama de programas de empleo y adaptación social
El director del Centro Menesiano Zamora Joven, Justino Santiago, explicó que “siempre procuramos dar visibilidad a lo que hacemos y empezamos por formación profesional y la tenemos estructurada en dos ciclos básicos para chicos o chicas que no superan la secundaria. Es ponerlos en camino de cara al empleo pero no sólo de inserción laboral sino también de inserción personal, de crecer como personas, de saber qué quieren hacer de su vida y de su futuro”, señaló Santiago en una rueda de prensa convocada por el CB Zamora Caja Rural en la sede del centro. El centro ubicado en el barrio de Pinilla oferta las especialidades de Mantenimiento de Vehículos y Fabricación,que incluye soldadura, carpintería metálica o fontanería. Más asentados en el tiempo están los grados medios de farmacia-parafarmacia y soldadura. Justino Santiago destaca que en soldadura “somos un centro referente a nivel nacional” y destacó las tres medallas de oro logradas en la olimpiadas de FP a nivel nacional.
El Centro Menesiano oferta además formación virtual, de farmacia, desde casa a a través del ordenador, pero también de forma presencial en el centro, con tutorías y prácticas. Además en 2026 se iniciarán dos formaciones de empleo en fontanería y soldadura para demandantes de empleo. “Alrededor de esto, vemos otras realidades y necesidades de los jóvenes e intentamos darles respuesta, con protección de menores, educación de calle y contacto con las familias. Y la educación de calle se extiende también a la provincia (Benavente, Villalpando o Fuentesaúco). Hay programas también para menores infractores y se desarrolla en un local de la avenida de Portugal un área de empleo. n
