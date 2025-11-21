Cartagena se refuerza para visitar al CB Zamora

El Cartagena dispondrá en el partido que este sábado jugará en el Ángel Nieto de un importante refuerzo para la plantilla que dirige el leonés Félix Alonso que se enfrentará al equipo que dirigió en Liga EBA en 2000-01. SE trata de Jordan Davis, un combo-player que puede jugar tanto al 1 como al 2 con pasaporte de Azerbaiyán. Jordan posee experiencia internacional y también en Liga ACB (Manresa, UCAM o Breogán). El nuevo jugador del Caesa Seguros FC Cartagena CB será un pilar importante en el próximo rival del CB Zamora, y destaca por su talento y capacidad ofensiva. Supone un importante refuerzo para un Cartagena que tan sólo ha ganado dos partidos en lo que va de liga que le han llevado a ocupar el puesto décimo tercero de la clasificación. Su motivación en Zamora será el arma que utilizarán los de Félix Alonso para intentar sorprender a Saulo Hernández, al que tuvo a sus órdenes como jugador en la temporada que se sentó en el banquillo del equipo blanquiazul.

No cabe duda de que Jordan Davis supondrá un aliciente más para que la afición acuda este sábado (20,15 horas) a acudir a apoyar al CBZ que buscará su quinta victoria que le mantenga en la parte superior de la clasificación.

Ayer mismo, el base Toni Naspler explicó que el equipo ha tenido que reponerse del enorme esfuerzo realizado para ganar el Gipuakoa: "Ha sido una semana de recuperación, de recuperar sensaciones, de recuperar la piernas, de trabajar muy duro porque tenemos un partido en casa que queremos ganar. Después de una victoria, lo primero que se viene a la cabeza es un poco de relajación pero nos viene el partido contra Cartagena y después de perder en casa contra Palencia con muy malos recuerdos y queremos demostrar a la gente del Ángel Nieto que estamos preparados y que queremos ganar para ellos". Naspler recuerda que en Bilbao "lo hicimos lo mejor que pudimos todos, demostramos que tenemos nivel de sobra para competir de tú a tú a cualquier rival. Sacamos la victoria haciendo un esfuerzo brutal todos y fue muy bonita la celebración en el viaje de vuelta".

El partido contra Cartagena es ya un clásico y este año, según Toni Naspler, se plantea de nuevo muy difícil porque "tienen tres o cuatro jugadores del año pasado, han fichado un par de exjugadores de ACB con mucha experiencia y talento para ganar ellos el partido, y un entrenador que el año pasado estaba nada menos que en Obradoiro. Están muy bien preparados y seguramente van a afrontar el partido como si fuera una final porque los resultados no les están acompañando y será un gran partido".

Naspler añadió respecto al fichaje de Jordan Davis que "nos puede ir o muy bien o muy mal. Si Jordan tiene el día y muestra el tipo de jugador que es, el superanotador que ha demostrado ser, por ejemplo en Menorca, pues nos irá mal, pero todavía no va a estar tan conectado con el resto de sus compañeros, va a querer mostrar su talento individual y a lo mejor pierden el colectivo que habían construído en los tres meses que llevamos de temporada". En todo caso, el base catalán asegura que "el partido va a depender de nosotros, de cómo nos esforcemos, de cómo defendamos, de como estamos de conectados y como corremos".

A título personal, Naspler recuerda su tardía incorporación por la lesión que arrastaba al comienzo de la temporada, lo que le condicionó bastante: "Llegué recuperándome del Tendón de Aquiles y mi pretemporada fueron los primeros tres o cuatro partidos del CB Zamora. Me costó un poco al principio coger ritmo y sensaciones, por el alto nivel de la Primera FEB pero cada vez me estoy sintiendo más yo, más el Toni de antes de la lesión y estoy muy contento aquí. Quiero agradecer a Saulo la confianza que me ha dado desde el primer día y quiero seguir mejorando y aprendiendo".

Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Caja Rural explicó además ayer que "el deporte profesional es así, no tienes tiempo para recuperarte entre un partido y otro. Si hubiéramos pasado en la Copa España, hubiéramos tenido que jugar el martes en Morón. Cada vez necesitas mejores preparadores, mejores fisios y plantillas más amplias. Pero esto se afronta mucho mejor habiendo ganado que perdido. La victoria en Gipuzkoa nos dio mucho aire, nos ayudó como equipo a pensar que podemos competir contra cualquiera y la actitud de esta semana ha sido mejor que después de perder contra Palencia". n