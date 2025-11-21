Aina Martín reaparecerá contra Unicaja

El entrenador del Recoletas Zamarat, Raúl Pérez, dijo ayer en rueda de prensa que "el equipo está en una buena dinámica y pese a perder varios partidos, se estaba haciendo buenas actuaciones, y sabíamos que si seguíamos jugando a ese nivel,vendrían más victorias frente a equipos de nuestra liga. Este parón que hemos tenido nos ha venido bien para recuperar a jugadoras que estaban muy cargadas de jugar muchos minutos por las lesiones de sus compañeras. Aina Martín por fin está entrenando ya y seguramente pueda jugar el sábado, además Marta Fernández está mejorando. Seguimos sin tener a las diez jugadoras a pleno rendimiento pero estos días de descanso nos han venido bien y el equipo ha adquirido mucha confianza con las tres victorias".

El entrenador del Zamarat explicó ante la prensa que los números que presenta el Unicaja "lo dicen todo" y resaltó que "en los partidos de casa llevan 95 puntos de media por partido anotados, 14 triples por partido y es el que más tira y el que más mete con un 40 por ciento. En su casa es un equipo superpeligroso que gana sus partidos por una media de 32 puntos, va segundo,y solo tuvo un mal partido en Logroño donde perdieron de 30, y con Mallorca compitieron bastante bien. Somos los dos equipos con más posesiones de la Liga y va a ser un partido bonito. Nosotros tenemos que entender que quizás no nos beneficie tanto ese ritmo alto que nosotros buscamos siempre porque tenemos una rotación más corta y además porque ese es su fuerte. Pero el equipo está preparado, viene de competir bien con los equipos de arriba y esperemos que de el do de pecho en una pista que es una de las más complicadas".

Será un partido para bajar el ritmo de juego, parar ese ritmo, "trampearles un poco, alternar defensas, intentar que no jueguen cómodas y, sobre todo, minimizar el tiro de tres porque Celia García, Estel Puiggros, que han jugado aquí, o Sofía Galerón están teniendo cerca del 50% en triples que es una barbaridad. Habrá que controlar el rebote, el tiro de tres, y el ritmo para que no jueguen cómodas".

Raúl Pérez tiene claro que el que domine el rebote, controlará el ritmo, aunque "ellas también tienen problemas en el balance porque cargan el rebote con tres o cuatro jugadoras grandes, y hay que intentar ser duras en el rebote tanto ofensivo como defensivo: ofensivo para que ellas no puedan correr y defensivo para que no tengan segundas opciones ya que muchos de los triples que meten son de rebote ofensivo".

La pívot naranja, Fatou Filor compareció por primera vez ante los medios de comunicación y a duras penas fue capaz de explicar respecto a su adaptación que la lleva "muy bien y cuento con la confianza de mis compañeras y de mis entrenadores". La pívot senegalesa del Recoletas ha notado positivamente las tres victorias consecutivas que ha acumulado su equipo aunque puntualizó que "todavía tenemos que mejorar mucho y para ello hay que trabajar duro". Respecto al rival de este domingo, el Unicaja Mijas, aseguró Filor que "Málaga es como mi casa porque llegué con 16 años, es una ciudad muy buena y me gusta mucho. Unicaja está en el tercer puesto y están jugando muy bien, son muy fuertes jugando y muy físicas. Tendremos que dar todo lo que podamos para ganarles". n