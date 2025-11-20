Zamora, protagonista en el Día del Entrenador de Castilla y León

Zamora fue protagonista en el Día del Entrenador de Castilla y León que reunió a medio millar de personas para homenajear a los técnicos campeones RFCYLF de la temporada 2024/2025. Todos ellos pasaron por el escenario de la Casa de la Música y del Teatro de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para recibir su trofeo acreditativo; desde los responsables de los banquillos de provincial y regional; además de las denominadas trayectorias notables.

Por parte de la provincia fueron reconocidos Javier Pérez (Noname); Rodrigo Martín (San Lorenzo); Romasanta (Zamora CF); Crsitian Gallego (Amor de Dios); Roberto Félix (Amor de Dios); Daniel González (Amor de Dios); Luis Manuel Castro (Sanjo); Alejandor Argüello (La Amistad); Msría Luisa Bautista (Sanabria); Raúl Herrero (Toresana); Luis Miguel López (Benavente); Alberto Cono (Pinilla Duero) e Ismael Mulas (Morales Atlétco). El presidente RFCYLF, Marcelino Maté, agradeció la asistencia y trabajo a los presentes, apelando a la formación como punto de partida y meta dentro de los objetivos y pilares del Comité de Entrenadores del fútbol y fútbol sala regionales. Los entrenadores castellanos y leoneses Carlos Saso (Valladolid), José Manuel Arribas (Segovia) Pepe Calvo (León) y Miguel Ángel Portugal (Burgos) recibieron su recuerdo por su dilatada trayectoria al frente de los banquillos.