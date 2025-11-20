Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora, protagonista en el Día del Entrenador de Castilla y León

Varios técnicos fueron reconocidos por su labor en la anterior temporada

Técnicos de la provincia de Zamora galardonados, con el delegado provincial de fútbol.

Técnicos de la provincia de Zamora galardonados, con el delegado provincial de fútbol. / cedida

Paz Fernández

Zamora fue protagonista en el Día del Entrenador de Castilla y León que reunió a medio millar de personas para homenajear a los técnicos campeones RFCYLF de la temporada 2024/2025. Todos ellos pasaron por el escenario de la Casa de la Música y del Teatro de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para recibir su trofeo acreditativo; desde los responsables de los banquillos de provincial y regional; además de las denominadas trayectorias notables.

Por parte de la provincia fueron reconocidos Javier Pérez (Noname); Rodrigo Martín (San Lorenzo); Romasanta (Zamora CF); Crsitian Gallego (Amor de Dios); Roberto Félix (Amor de Dios); Daniel González (Amor de Dios); Luis Manuel Castro (Sanjo); Alejandor Argüello (La Amistad); Msría Luisa Bautista (Sanabria); Raúl Herrero (Toresana); Luis Miguel López (Benavente); Alberto Cono (Pinilla Duero) e Ismael Mulas (Morales Atlétco). El presidente RFCYLF, Marcelino Maté, agradeció la asistencia y trabajo a los presentes, apelando a la formación como punto de partida y meta dentro de los objetivos y pilares del Comité de Entrenadores del fútbol y fútbol sala regionales. Los entrenadores castellanos y leoneses Carlos Saso (Valladolid), José Manuel Arribas (Segovia) Pepe Calvo (León) y Miguel Ángel Portugal (Burgos) recibieron su recuerdo por su dilatada trayectoria al frente de los banquillos.

