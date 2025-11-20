Luces y sombras para los equipos de cantera del Balonmano Zamora en las Ligas de Castilla y León

Dos victorias y una derrota es el balance rubricado por los equipos infantiles del Balonmano Zamora que, no obstante, siguen dando pasos adelante en su formación.

El Bellido Decoración Zamora disputó un encuentro exigente en el que logró una importante victoria (34-15) ante el Saldaña y donde dejó muestras de carácter y capacidad de adaptación. Desde el inicio, el equipo tuvo que afrontar un partido duro, marcado por errores defensivos que dejaron demasiado expuesto el centro, facilitando vías de lanzamiento al rival. En ataque, el grupo se encontró con dificultades frente a una defensa 6:0, un sistema al que se enfrentaban por primera vez, y que requirió tiempo para encontrar claridad y continuidad ofensiva. La segunda parte comenzó con la lesión de Jimena, lo que obligó a una rápida reorganización tanto táctica como emocional. Lejos de venirse abajo, el equipo respondió con determinación, mejorando su solidez defensiva y mostrando un ataque más valiente, ordenado y efectivo con el avance del partido hasta llegar al marcador final.

Mientras, el Inmoarza Balonmano Zamora B volvió a competir con una actitud positiva ante un Aula Valladolid muy sólido, en un partido que tuvo dos fases muy diferenciadas y que acabó con un 30-10 en contra.

Las zamoranas arrancaron con un excelente nivel, igualando el ritmo rival hasta el minuto 15 (5-5) gracias a una defensa activa y buena concentración en ataque. Sin embargo, a partir de ese momento el conjunto vallisoletano encontró más eficacia ofensiva y abrió brecha hasta cerrar el marcador a los cinco minutos de la segunda parte.

Pese a la diferencia final, las pistacho mantuvieron el carácter competitivo, logrando ganar el último parcial del partido, un detalle muy positivo que refuerza su evolución y compromiso.

Por su parte, el Infantil Masculino B - Ingenierosdelestado.es continúa intratable y sumó una nueva victoria ante Salamanca (30-10) para mantener el pleno de triunfos en liga. Desde el inicio los zamoranos marcaron diferencias con una defensa muy organizada y un juego ofensivo fluido que les permitió abrir distancias progresivamente hasta cerrar el marcador con +20.

La eficacia en repliegue defensivo fue determinante para impedir contraataques rivales, mientras que los robos de balón permitieron ampliar la ventaja. La victoria destacó por el excelente trabajo colectivo, con aportación equilibrada de todos los jugadores.

Cara y cruz para los cadetes

Cara y cruz para los equipos cadetes en la última jornada. El Ángel Óptico BM Zamora B perdió ante el Aula Valladolid (37-26) en un encuentro donde las zamoranas mostraron una gran actitud competitiva pero que estuvo marcado por las bajas. El equipo ya afrontaba el partido con dos ausencias importantes, a las que se sumó la lesión de Delia a los diez minutos, lo que obligó a reorganizar posiciones y asumir roles poco habituales. Pese a ello, el Ángel Óptico mantuvo el pulso del partido, llegando al descanso con cuatro goles de desventaja y opciones reales de remontada hasta el minuto 52.

Finalmente, el cansancio acumulado pasó factura y el rival amplió la diferencia en los últimos compases. Destacó el liderazgo ofensivo de Lara Fernández, autora de 7 goles y referente del equipo durante todo el encuentro.

Cadete Femenino A / cedida

Por el contrario, el Bahía Príncipe ganó con holgura al Saldaña (31-11). El choque estuvo controlado de principio a fin por el Cadete Femenino A que, tras un inicio igualado (4-3), encontró su ritmo gracias a una defensa 5:1 muy activa, capaz de robar balones y generar goles rápidos al contraataque. Con una ventaja amplia, el equipo aprovechó el resto del encuentro para trabajar conceptos entrenados durante la semana, tanto ofensivos como defensivos.

La victoria refuerza el crecimiento del grupo, especialmente en un contexto con tres jugadoras importantes lesionadas, lo que permitió que el resto del equipo asumiera nuevas responsabilidades. Todas las jugadoras de pista contribuyeron con goles y las dos porteras ofrecieron un rendimiento destacado.

Juveniles del BMZ / CEDIDA

Contundencia y seriedad con premio para los juveniles

El Juvenil Masculino del Balonmano Zamora, el IES Universidad Laboral, firmó una victoria contundente y muy seria ante La Robla (33-13), imponiendo ritmo e intensidad desde el inicio con un parcial de 8-1 que marcó el rumbo del encuentro. La concentración defensiva y la claridad de ideas en ataque fueron determinantes para dominar a un rival que, aunque colista, ya había demostrado capacidad para competir. En la primera mitad, las intervenciones del portero visitante impidieron una renta aún mayor, pero en la segunda parte, incluso con rotaciones, el conjunto zamorano amplió diferencias hasta el 33-13 final. Los porteros locales fueron protagonistas, manteniendo altos porcentajes de acierto, en línea con su excelente temporada, aunque aún sin el reflejo esperado en la clasificación.

Primera victoria de la temporada para el Moralejo Selección

Primer triunfo de la temporada para el filial del Balonmano Zamora, el Moralejo Selección, que afrontó el encuentro ante La Robla (30-23) con mentalidad de final y logró completarlo con un excelente rendimiento colectivo que tuvo su premio. Una defensa sólida y una portería eficiente permitieron mandar en el marcador durante los 60 minutos, alcanzando el descanso con un tanteo de 16-10.

En la segunda mitad, el objetivo fue gestionar la ventaja, manteniendo la intensidad y el control del partido hasta sellar una victoria muy importante en lo emocional y clasificatorio. Destacaron Julio Belver en portería con un 44% de acierto y la aportación goleadora de Carlos López y Óscar Esteban, con 6 tantos cada uno.