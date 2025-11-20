Así le fue la jornada a los equipos zamoranos de pádel en las Series Nacional y Major league

Los equipos de Pádel Duero continúan sin descanso en las Series Nacionales de Pádel, afrontando una jornada clave antes del inicio de la fase de retos. En categoría Grand Slam, el Ternera de Aliste mantiene su excelente dinámica y sigue con aspiraciones de alcanzar el liderato. Las zamoranas viajaron a Medina del Campo, donde mostraron una gran solidez imponiéndose en todos los partidos del encuentro. El choque más igualado fue el disputado por la pareja 1, que logró una remontada épica para llevarse el duelo por 2-6, 6-3, 6-7, tras un tie break final cargado de emoción. La victoria otorga 12 puntos muy valiosos, que permiten al equipo seguir soñando con la primera posición.

En Primera Categoría de 500, el PD- AENUS afrontaba una jornada decisiva para intentar evitar la fase de retos. En las instalaciones de Zamora Pádel Indoor, las jugadoras ofrecieron un gran nivel y se impusieron a Move Saque por 8-4. Aun así, el triunfo no es suficiente para librarse de disputar los retos, donde lucharán por la permanencia.

Por último, en categoría Future, el equipo de Zamora Pádel Indoor se desplazó a Valladolid para medirse a Fuensaldaña Arena. Fue otra jornada complicada para las jugadoras de Pádel Duero, que regresan sin puntuar. Este resultado las obliga a disputar la fase de retos, donde pelearán por evitar el descenso.

AB Club de Pádel / cedida

AB Club de Pádel

También hubo partidos importantes para el AB Club de Pádel en las SNP. El Toyota Vía de la Plata Future recibió al Medina Pádel con quien protagonizó encuentros muy igualados e intensos, aunque la victoria cayó del lado visitante 0-12. Mientras, el Toyota Vía de la Plata 500 jugó en casa con las vallisoletanas del Costa del Piñón. El resultado de 8-4 las pone líderes de la tabla y automáticamente las clasifica para disputar los retos el día 30 donde se jugarán su ascenso de categoría. Además, en MLP el AB Club de Pádel Caja Rural de categoría Plata se enfrentó al Tecozam Caja Rural de Zamora Morales Activa en su sede el Activa Pádel Los Llanos. Se disfrutaron de partidos tremendamente igualados, como demuestra que tanto el femenino como el mixto se resolvieron en el tercer set, en este caso a favor de los anfitriones moralinos (3-0). También en MLP, el AB de categoría Plata se midió los salmantinos del Pádel Charro Plus. Con la victoria del enfrentamiento masculino sumaron un valioso punto siendo el resultado de esta jornada 1-2.

Pádel Malgrat / cedida

Intensa jornada del Malgrat

Del mismo modo, el Pádel Malgrat vivió una intensísima jornada deportiva que comenzó con el enfrentamiento de los chicos de Clínica Peramato contra Padel Club Valedoras Future TRT, un inicio complicado en el que los jugadores que, pese a luchar cada punto, terminaron cayendo por 2-10 ante un rival más acertado en los momentos clave.

Posteriormente llegó la primera alegría con el partido de las chicas del Hotel Villa de Benavente frente a Innova Chicas Future. En una eliminatoria muy competida, supieron mantener la calma y aprovechar los momentos decisivos para imponerse por 7-5, sumando una victoria de gran mérito. Después fue el turno del Lácteas Cobreros B ante Crimelo’s Pádel Team. El duelo terminó en 3-3, pero al lograr la victoria en el partido número tres, la convocatoria se decantó del lado de las benaventanas. La jornada concluyó con el choque entre los chicos de Quesos Ilesa y el equipo amigo del Rincón de Aysha Team Tiger. El encuentro se disputó en un ambiente excelente y los locales lograron imponerse. La segunda jornada de competición arrancó con el partido de los chicos de Taberna de Bode contra Innova 500. Fue una eliminatoria igualada y reñida, con alternativas para ambos lados, pero finalmente el marcador se inclinó hacia los visitantes por 5-7. Mientras, en León se disputó uno de los desplazamientos de la jornada con los chicos de Pub Pórtico, que se enfrentaron a Caballero Pádel School – MG Mundo Destinos 500. El rival mostró un gran nivel y terminó imponiéndose por 12-0. Para cerrar, los chicos de Logifrío jugaron en casa ante Ranasella. Aunque pelearon con intensidad y varios cruces estuvieron muy igualados, el conjunto visitante terminó llevándose el encuentro por 3-9.

MORALES ACTIVA CAJA RURAL / cedida

Morales Activa

Por último, los equipos del Morales Activa, además del derbi en la Major League, completaron la primera vuelta en las SNP.

El equipo Fisiofyr, que compite en la máxima categoría, jugó en las pistas de Los Llanos frente a Disfrutones, logrando una victoria sólida por 9-3 que los coloca líderes. En Categoría 500, el Repostar viajó a Salamanca para enfrentarse a La Catedral del Pádel y cayó por 10-2, mientras que la plantilla femenina perdió, pero queda en segunda posición, y en Future, el Tecozam acaba tercero tras perder 7-5.