La Federación Española de Fútbol pone en valor los registros de Rodri Escudero, ex del Zamora CF

La RFEF ha puesto en valor la figura de un exrojiblanco, en este caso la del delantero Rodri Escudero de quien asegura que tenerlo en su vestuario es "sinónimo de incrementar las opciones de golpear primero en Primera Federación Versus e-Learning". Y es que el jugador de Simancas es, con 19 ocasiones, el futbolista que más veces ha roto la igualdad inicial en la historia de la categoría de bronce.

Escudero, que estuvo en el Zamora CF de 2019 a 2021, llegó este curso a la Nova Creu Alta para defender la camiseta del CE Sabadell, ha anotado 5 goles en sus primeros 12 partidos como arlequinado.

Con estos registros su cifra goleadora ha aumentado hasta las 35 dianas, habiendo anotado 15 con la pierna izquierda, 15 con la derecha y 5 con la cabeza, siendo 16 como local y 19 como visitante. Todo un récord que en la Federación quieren alabar.