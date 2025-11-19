El Zamora CF encara un fin de año clave para su futuro en esta temporada 25-26 en Primera RFEF

"Estamos convencido de que todo el trabajo que hay detrás, que es mucho, dará sus frutos". Así lo aseguran desde las redes sociales de un Zamora CF que está atravesando un momento muy complicado y totalmente inesperado en este curso 25-26. Cuatro puntos sumados de los últimos 21 puestos en juego, cambio de entrenador y dos jornadas consecutivas sin ver portería dejan al equipo en una situación peliaguda y muy alejada de los planes que la familia Páez tenía para este vestuario que ahora mismo es el que marca la salvación, pero empatado a 13 puntos con planteles que a día de hoy perderían la categoría

La reacción: obligatoria

Así las cosas, no queda otra que reaccionar y debe hacerse en estos cinco partidos que quedan de 2025 para poder irse al parón invernal con una realidad más positiva y es que ahora mismo la zona de play-off está a 8 puntos y no se puede ceder mucho más porque los de arriba es complicado que fallen tanto. Con ese reto, y agarrados a los brotes verdes que sí parecieron vislumbrarse en la segunda parte ante el Racing de Ferrol, el Zamora afrontará cinco partidos vitales: dos en casa y tres como visitante, circunstancia en la que no ha conseguido ganar hasta ahora. En total, cuatro compromisos ante rivales con los que ahora mismo comparte la zona baja de la clasificación, además del Real Madrid Castilla.

Cinco paradas

Por orden, la primera parada será este domingo en el Ruta de la Plata (16.00 horas) cuando el Zamora CF recibirá al Talavera de la reina, un recién ascendido que acumula tres derrotas consecutivas. Será un duelo de absoluta necesidad en el que el cuadro de Óscar Cano debe hacer valer el factor campo. Le seguirá otro encuentro ante otro rival de "abajo": Osasuna Promesas, al que se visitará el domingo 20 a las doce del mediodía y que también está inmerso en una enorme irregularidad de resultados que le mantiene el décimo cuarto con 14 puntos en su casillero.

Después, en pleno puente festivo de la Constitución, llegará al Municipal zamorano uno de los equipos más atractivos, por nombre, del grupo 1 de Primera RFEF. El Real Madrid Castilla de Arbeloa estará en el Ruta y si nada cambia seguirá con el objetivo de mantenerse en los puestos de privilegio en los que ahora mismo se encuentra.

Para acabar 2025, dos viajes consecutivos. Lo deseable es que para esas fechas el Zamora CF ya haya salido de la UCI y esté en una situación más halagüeña para cerrar año ante Cacereño (19º con 11 puntos) y Guadalajara (16º con 13 puntos). Con estos dos choques se iniciarán las vacaciones de Navidad y se abrirá el mercado invernal al que se podría acudir si no se logra antes el revulsivo que el club está buscando para alcanzar la meta del play-off.

Con este reto, y concienciados en la necesidad de lograrlo, el Zamora vuelve hoy al trabajo semanal. Lo hará dispuesto a seguir mejorando y asimilando los nuevos conceptos que Cano quiere para su equipo y que confía en que se vea este domingo en un encuentro en el que ya habrá cambios tras la expulsión de Carbonell por doble amarilla.