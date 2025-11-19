Fútbol | Liga Provincial
Villaralbo B y Fresno de la Ribera firman un reparto de puntos
El partido concluyó con un 2-2 en el marcador
L. F.
El Villaralbo B y el Fresno de la Ribera empataron en un partido en el que los azulones fueron superiores en la primera mitad e incapaces de mantener su ventaja, y de aprovechar la superioridad numérica en la segunda parte
Pese a que la primera ocasión del partido fue para los locales con un gran disparo de Isma, que Ina envió a córner, los villaralbinos se mostraron mejor plantados en el terreno de juego, y con un mayor control del balón. Alejo desde la frontal, ponía el esférico lejos del alcance de Hugo para adelantar al Villaralbo, y poco después, Peña ampliaba la ventaja local subiendo el segundo al marcador. Antes del descanso, un desajuste defensivo permitió a Revi recortar distancias.
Segunda parte y un expulsado
Tras la reanudación, Monxi vería la segunda amarilla para dejar con diez jugadores a un Fresno peleón, que sorprendía en un buen contraataque a los azulones, y conseguía el empate por mediación de Revi, que ganaba la partida a Josemi para poner las tablas en el tanteador. Con el empate los locales tuvieron el control del juego pero sin ideas para romper la defensa de Fresno. Luis, en la recta final del encuentro, tuvo un mano a mano con Hugo que el meta desvió para evitar el tanto local, y mantener el reparto de puntos.
