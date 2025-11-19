Fútbol | Tercera RFEF
Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Desde este punto vamos a seguir creciendo"
El técnico de los azulones confía en que su equipo tire hacia arriba y felicita a los jugadores por las tres porterías a cero
Cuartos por la cola, pero en una dinámica positiva. El CD Villaralbo lleva tres jornadas puntuando (una victoria y dos empates) y, aunque todavía queda mucho por hacer, las sensaciones son de que la plantilla puede ir a más. Tanto es así que, al término del último choque, el entrenador se mostraba contrariado por haberse tenido que conformar con el empate y aseguró que sus sensaciones eran que "se perdieron dos puntos". "Estuvimos y competimos muy bien. Teníamos muy claro el plan de partido ante un equipo difícil como es el Almazán. En la primera parte se nutrieron de nuestros errores porque hubo momentos en los que nos confundimos con querer atraerles a través de balón. En la segunda parte estuvimos muy bien", añadió el míster que, no obstante, lamentó la expulsión de Pumareta en un fallo que "no podemos cometer". "Hablaremos con él para no se vuelva a repetir".
Faltó más acierto en área rival
Con todo, sí incidió en que se trató de un empate "meritorio" y destacó el haber mantenido la portería a cero ante un rival "bueno y en superioridad". Tras lo vivido, sí quiso dar la enhorabuena a sus jugadores, pero lamentó el no haber acertado en las ocasiones. "Hay que quedarse con que es la tercera jornada consecutiva con portería a cero y a partir de ahí tenemos que crecer". "Todos los días que mantengamos portería a cero supondrá que no perdemos. Nos ha faltado acierto en área rival, pero desde este punto vamos a seguir creciendo". Pensando ya en el próximo choque ante el Mojados recordó que para ellos todos los choques que tiene por delante son importantes, pero este es frente a un rival directo y el reto es lograr un +3 e irse al parón más tranquilos.
