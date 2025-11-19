REAL MADRID
Militao se lesiona con Ancelotti y estará al menos dos semanas de baja
El defensa brasileño se hizo daño en el amistoso que jugó este martes su selección contra Túnez
La defensa es la línea maldita del Real Madrid de Xabi Alonso, que no ha tenido en ningún partido de la temporada a todos sus zagueros sanos y disponibles a la vez. Ahora, quien cae es Éder Militao, aquejado de "una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha", según el parte médico facilitado por el club, que le mantendrá de baja al menos las dos próximas semanas.
El central brasileño se lesionó durante el amistoso que jugó este miércoles su selección frente a Túnez en Lille (Francia). Carlo Ancelotti apostó por él como titular por segundo partido consecutivo, pero tuvo que retirarle en el campo en el minuto 60. Notó molestias y se retiró con una visible cojera.
Militao se perderá con seguridad los partidos de Liga contra el Elche, el Girona y el Athletic y el de Champions de la semana que viene contra Olympiacos. La cita del 10 de diciembre contra el Manchester City en el Bernabéu aparece con una fecha señalada para su regreso al once de Xabi Alonso.
Huijsen, recuperado
La buena noticia para Xabi Alonso es que las molestias que forzaron la desconvocatoria de Huijsen con España se han quedado en una anécdota sin importancia y podrá contar con él para el partido de este domingo en el Martínez Valero de Elche. Previsiblemente, Raúl Asencio será su acompañante en una defensa en la que se espera la primera titularidad de Trent Alexander-Arnold tras su lesión.
Rüdiger, Mastantuono, Carvajal, Valverde y Courtois siguen lesionados y este miércoles entrenaron al margen del grupo. Tchouaméni, por su parte, completaron parte de la sesión junto a sus compañeros, entre ellos Camavinga y Mbappé, también descartados por su selección durante el parón por precaución.
